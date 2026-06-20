Трамп допустил быстрый военный сценарий против Кубы по примеру операции в Венесуэле

Mücahit Oktay, Olga Keskin
20 Июня 2026•Обновить: 20 Июня 2026
Возможная операция против Кубы может быть проведена столь же быстро, как операция в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро, осуществленная американскими военными в январе этого года. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью порталу Axios, давая оценку возможным последствиям военной операции против Кубы.
Трамп, пребывающий на втором сроке, выразил желание расширить военное присутствие США в Америке, заявив, что, операция могла бы напоминать январскую инициативу в Венесуэле, в ходе которой Мадуро был задержан в течение 48 минут.
Отвечая на вопрос о том, может ли операция против Кубы пройти по венесуэльскому сценарию, президент США допустил такой вариант. «Вероятно, это возможно», — сказал он.
Трамп подчеркнул, что Куба и Венесуэла находятся близко к американской территории, тогда как Иран расположен значительно дальше. По его словам, конфликт с Ираном оказался более сложным и занял больше времени из-за удаленности страны и наличия у Тегерана более мощных вооруженных сил.
«У Венесуэлы есть нефть, у Кубы нет. У Кубы прекрасная земля и прекрасное побережье», - отметил он.
При этом Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос о возможном вторжении на Кубу, указав на то , что госсекретарь США Марко Рубио внимательно следит за ситуацией вокруг острова.
Трамп назвал соглашение с Ираном «безоговорочной капитуляцией»
Комментируя критику в адрес достигнутого между США и Ираном меморандума, Трамп заявил, что его результат фактически означает для Тегерана «безоговорочную капитуляцию» и «смену режима».
«У них больше нет армии. Все их 159 кораблей находятся на дне моря», — утверждает американский лидер.
Затягивание конфликта с Ираном могло бы спровоцировать мировой экономический кризис, поскольку Ормузский пролив оставался бы закрытым, а цены на нефть продолжали бы расти, - добавил он,