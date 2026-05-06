Трамп: говорить о возвращении к прямым переговорам с Ираном «еще слишком рано»

Пока «еще слишком рано» говорить о возвращении к прямым переговорам с Ираном. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в коротком интервью американской газете The New York Post, комментируя текущее состояние возможного переговорного процесса с Ираном.

Глава Белого дома с осторожностью высказался о переговорах на фоне заявлений Пакистана о том, что «мирное соглашение между США и Ираном может быть близко».

На вопрос о том, когда могут возобновиться прямые переговоры в Исламабаде, президент США ответил: «Думаю, мы это сделаем, но пока еще слишком рано».

Отвечая на вопрос журналиста, следует ли New York Post готовить отправку корреспондента в Пакистан для освещения нового раунда переговоров, Трамп сказал: «Я так не думаю».

Как отмечает издание, Трамп внезапно завершил телефонный разговор, сославшись на предстоящую встречу с «генералами».