Президент заявил, что США возобновляют «блокаду Ирана», и предложил взимать 20-процентную пошлину с грузов, перевозимых через Ормузский пролив

Трамп в четверг вечером выступит с обращением к нации Президент заявил, что США возобновляют «блокаду Ирана», и предложил взимать 20-процентную пошлину с грузов, перевозимых через Ормузский пролив

Президент США Дональд Трамп заявил, что в четверг, 16 июля вечером выступит с обращением к нации.

«Президент Трамп выступит с обращением к нации в четверг вечером в 21:00 по восточному времени. Благодарю вас за внимание к этому вопросу!» — написал Трамп в понедельник на своей платформе Truth Social.

Это заявление прозвучало на фоне обмена ударами и после того, как Трамп заявил, что США возобновляют «блокаду Ирана», и предложил взимать 20-процентную пошлину с грузов, перевозимых через Ормузский пролив, в обмен на защиту этого стратегически важного водного пути со стороны США. Он заявил, что реализация этого плана начнется немедленно.

В ответ министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи подчеркнул, что Тегеран останется «хранителем» Ормузского пролива, и что «20% — это, конечно, слишком много. Мы будем справедливы».

В апреле США и Иран договорились о прекращении огня, а позже подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий прекращение войны, начавшейся в конце февраля, полное открытие Ормузского пролива и снятие блокады иранских портов. Был согласован 60-дневный срок для переговоров по нерешенным вопросам, включая иранскую ядерную программу — одну из главных причин американо-израильских ударов.