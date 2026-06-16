По утверждениям президента США, смена режима в Иране никогда не входила в число его целей

Трамп: в случае приобретения ядерного оружия Иран столкнется с «невообразимыми» последствиями По утверждениям президента США, смена режима в Иране никогда не входила в число его целей

Президент США Дональд Трамп относительно ядерной программы Ирана заявил: «Они не будут её развивать, не будут её приобретать и не будут с ней ничего делать. А если всё же сделают, то им придётся столкнуться с невообразимыми последствиями».

Трамп выступил с заявлениями по поводу ближневосточной повестки дня после встречи с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамедом Аль Сани, состоявшейся в рамках саммита «Большой семерки» в французском городе Эвиан-ле-Бен.

Назвав достигнутое с Ираном соглашение «справедливым», Трамп отметил: «Это хорошее соглашение. При этом мы не перечисляем Ирану никаких финансовых средств. У нас также нет никаких обязательств вкладывать деньги в Иран или оказывать ему финансовую поддержку», — сказал он.

С его точки зрения наиболее важным элементом соглашения является предотвращение реализации Ираном программы по созданию ядерного оружия. Трамп подчеркнул, что руководство Тегерана ни при каких условиях не сможет обладать ядерным оружием.

Президент отметил, что в первоначальном тексте соглашения содержалось лишь положение о том, что Иран не будет разрабатывать ядерное оружие, но он считает этого недостаточным,.Трамп подчеркнул, что хочет, чтобы все возможности получения Ираном ядерного оружия были однозначно исключены.

«Они не будут его разрабатывать, не будут его покупать и не будут с ним ничего делать. А если все же сделают, то им придется столкнуться с невообразимыми последствиями», - сказал он.

Дональд Трамп, утверждая, что обладание Ираном ядерным оружием станет угрозой стабильности на Ближнем Востоке, отметил: «Если бы у них было ядерное оружие, они бы уничтожили Израиль. Они бы уничтожили и весь Ближний Восток, и, вероятно, напали бы и на нас».

По его утверждениям, смена режима в Иране никогда не входила в число его целей, отметил, что большинство попыток смены режима в прошлом закончились неудачей.

Трамп заявил, что в руководстве Тегерана произошли серьезные кадровые потери, и добавил, что в настоящее время они имеют дело с «крайне рациональными людьми».