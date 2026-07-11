Трамп: В случае попытки покушения со стороны Ирана, США ударят по нему тысячей ракет

Can Hasasu, Olga Keskin
11 Июля 2026•Обновить: 11 Июля 2026
Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае покушения на него со стороны Тегерана, американская армия «готова полностью уничтожить Иран». Об этом американский лидер написал в соцсети, комментируя возможную угрозу покушения на действующего президента.
«Тысяча ракет готовы к применению и нацелены на Исламскую Республику Иран, и еще тысячи незамедлительно последуют за ними, если правительство Ирана исполнит свою угрозу, озвученную во многих частях мира, убить или попытаться убить действующего президента США, в данном случае меня», - написал Трамп.
По словам президента США, вооруженным силам уже отданы необходимые распоряжения.
«Приказы уже отданы, и американские военные готовы, желают и способны в течение одного года, с возможностью продления, полностью уничтожить все районы Ирана», - заключил он.