Президент США Трамп прокомментировал последнюю ситуацию в связи с растущей напряженностью в Ормузском проливе

Трамп: в случае атак на американские корабли Иран будет «стерт с лица земли» Президент США Трамп прокомментировал последнюю ситуацию в связи с растущей напряженностью в Ормузском проливе

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае нападения на американские корабли, сопровождающие суда, проходящие через Ормузский пролив, Иран будет «стерт с лица земли».

В интервью американскому телеканалу Fox News президент США Трамп прокомментировал последнюю ситуацию в связи с растущей напряженностью в Ормузском проливе.

Трамп заявил, что в случае атаки Ирана на корабли ВМС США, сопровождающие суда, проходящие через Ормузский пролив, Иран будет «стерт с лица земли».

Атака на ОАЭ

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) сообщили, что в результате нападения с использованием беспилотного летательного аппарата (БЛА), запущенного с территории Ирана, в нефтепромышленной зоне района Фуджейра возник пожар, в результате чего три человека получили ранения.

В заявлении, опубликованном пресс-службой Фуджейры, отмечается, что нефтепромышленная зона Фуджейры стала целью атаки БПЛА, запущенного с территории Ирана.

В результате атаки три гражданина Индии получили ранения средней тяжести. Пострадавшие были доставлены в больницу и находятся на лечении.

Для локализации «распространяющегося пожара» были задействованы подразделения гражданской обороны.

Гражданам было рекомендовано следить за развитием событий исключительно из официальных источников.

«Было обнаружено 4 крылатых ракеты, приближающиеся из Ирана. Три из них были успешно перехвачены над территориальными водами страны, а одна упала в море», - говорится в сообщении министерства обороны ОАЭ.

Министерство внутренних дел также недавно разослало на мобильные телефоны предупреждающие сообщения о возможной ракетной угрозе в адрес страны.

Иран открыл огонь по военным и торговым судам США

США уничтожили шесть иранских «малых судов», которые пытались помешать движению торговых судов в Ормузском проливе, сообщил в понедельник, 4 мая командующий Центральным командованием (CENTCOM).

По данным американских СМИ, адмирал Брэд Купер сообщил журналистам во время телефонной конференции, что в понедельник Иран открыл огонь по военным и торговым судам США.

Купер заявил, что «настоятельно рекомендовал» Тегерану держаться подальше от военных объектов США.

Ранее CENTCOM сообщило, что ракетные эсминцы ВМС США в настоящее время действуют в Персидском заливе после прохождения Ормузского пролива в рамках «Проекта Свобода», направленного на восстановление свободы судоходства для коммерческих судов через пролив.