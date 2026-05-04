Трамп: в случае атак на американские корабли Иран будет «стерт с лица земли»

Hakan Çopur, Nariman Mehdiyev
04 Май 2026•Обновить: 04 Май 2026
Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае нападения на американские корабли, сопровождающие суда, проходящие через Ормузский пролив, Иран будет «стерт с лица земли».
В интервью американскому телеканалу Fox News президент США Трамп прокомментировал последнюю ситуацию в связи с растущей напряженностью в Ормузском проливе.
Атака на ОАЭ
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) сообщили, что в результате нападения с использованием беспилотного летательного аппарата (БЛА), запущенного с территории Ирана, в нефтепромышленной зоне района Фуджейра возник пожар, в результате чего три человека получили ранения.
В результате атаки три гражданина Индии получили ранения средней тяжести. Пострадавшие были доставлены в больницу и находятся на лечении.
Для локализации «распространяющегося пожара» были задействованы подразделения гражданской обороны.
Гражданам было рекомендовано следить за развитием событий исключительно из официальных источников.
«Было обнаружено 4 крылатых ракеты, приближающиеся из Ирана. Три из них были успешно перехвачены над территориальными водами страны, а одна упала в море», - говорится в сообщении министерства обороны ОАЭ.
Министерство внутренних дел также недавно разослало на мобильные телефоны предупреждающие сообщения о возможной ракетной угрозе в адрес страны.
Иран открыл огонь по военным и торговым судам США
США уничтожили шесть иранских «малых судов», которые пытались помешать движению торговых судов в Ормузском проливе, сообщил в понедельник, 4 мая командующий Центральным командованием (CENTCOM).
По данным американских СМИ, адмирал Брэд Купер сообщил журналистам во время телефонной конференции, что в понедельник Иран открыл огонь по военным и торговым судам США.
Купер заявил, что «настоятельно рекомендовал» Тегерану держаться подальше от военных объектов США.
Ранее CENTCOM сообщило, что ракетные эсминцы ВМС США в настоящее время действуют в Персидском заливе после прохождения Ормузского пролива в рамках «Проекта Свобода», направленного на восстановление свободы судоходства для коммерческих судов через пролив.