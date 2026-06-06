Трамп выразил надежду на достижение соглашения между Россией и Украиной Президент США прокомментировал перспективы урегулирования конфликта между Москвой и Киевом

Президент США Дональд Трамп заявил о сохранении оптимизма относительно возможности достижения соглашения между Россией и Украиной.

Трамп прокомментировал перспективы урегулирования конфликта между Москвой и Киевом на борту самолета по пути в штат Висконсин.

«Пусть они договорятся. Именно я довел этот процесс до нынешнего этапа. И, я думаю, что все уладится», — сказал американский лидер.

По словам Трампа, стороны приблизились к той точке, где должно быть достигнуто соглашение.

«Этой войны никогда не должно было быть. Если бы я был президентом, она бы никогда не началась. Но я считаю, что этот вопрос будет урегулирован», — отметил он.

О переговорах с Ираном

Во время беседы с журналистами президент США также кратко затронул тему Ирана, заявив, что переговорный процесс с Тегераном идет хорошо.

«Мы добиваемся большого успеха. У них не будет ядерного оружия, и они сами заявили, что не находятся в положении, позволяющем обладать ядерным оружием», — подчеркнул Трамп.