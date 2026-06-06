Трамп выразил надежду на достижение соглашения между Россией и Украиной

Hakan Çopur, Olga Keskin
06 Июня 2026•Обновить: 06 Июня 2026
Президент США Дональд Трамп заявил о сохранении оптимизма относительно возможности достижения соглашения между Россией и Украиной.
Трамп прокомментировал перспективы урегулирования конфликта между Москвой и Киевом на борту самолета по пути в штат Висконсин.
«Пусть они договорятся. Именно я довел этот процесс до нынешнего этапа. И, я думаю, что все уладится», — сказал американский лидер.
По словам Трампа, стороны приблизились к той точке, где должно быть достигнуто соглашение.
«Этой войны никогда не должно было быть. Если бы я был президентом, она бы никогда не началась. Но я считаю, что этот вопрос будет урегулирован», — отметил он.
О переговорах с Ираном
Во время беседы с журналистами президент США также кратко затронул тему Ирана, заявив, что переговорный процесс с Тегераном идет хорошо.
«Мы добиваемся большого успеха. У них не будет ядерного оружия, и они сами заявили, что не находятся в положении, позволяющем обладать ядерным оружием», — подчеркнул Трамп.