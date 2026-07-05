Трамп встретится с Зеленским и президентом Сирии на саммите НАТО в Анкаре

Can Hasasu, Abdulrahman Yusupov, Ekip
05 Июля 2026•Обновить: 05 Июля 2026
Президент США Дональд Трамп проведет двусторонние встречи с коллегами из Украины Владимиром Зеленским и Сирии аш-Шараа на полях предстоящего саммита НАТО в Анкаре.
Об этом сообщили на совместном брифинге в режиме телеконференции заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли и постоянный представитель США при НАТО Мэтт Уитакер.
После встреч с Зеленским и аш-Шараа президент США проведет пресс-конференцию, на которой расскажет об итогах своего визита в Турцию.
Как сообщили агентству «Анадолу» высокопоставленные должностные лица в администрации США, центральной темой переговоров Трампа с Зеленским станут дипломатические усилия по прекращению конфликта в Украине.
По словам представителей Белого дома, продолжение войны приводит к «тяжелым потерям и разрушениям для обеих сторон», в связи с чем дипломатические усилия по достижению мира будут активизированы.