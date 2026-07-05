Центральной темой переговоров Трампа с Зеленским станут дипломатические усилия по прекращению конфликта в Украине

Трамп встретится с Зеленским и президентом Сирии на саммите НАТО в Анкаре Центральной темой переговоров Трампа с Зеленским станут дипломатические усилия по прекращению конфликта в Украине

Президент США Дональд Трамп проведет двусторонние встречи с коллегами из Украины Владимиром Зеленским и Сирии аш-Шараа на полях предстоящего саммита НАТО в Анкаре.

Об этом сообщили на совместном брифинге в режиме телеконференции заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли и постоянный представитель США при НАТО Мэтт Уитакер.

После встреч с Зеленским и аш-Шараа президент США проведет пресс-конференцию, на которой расскажет об итогах своего визита в Турцию.

Как сообщили агентству «Анадолу» высокопоставленные должностные лица в администрации США, центральной темой переговоров Трампа с Зеленским станут дипломатические усилия по прекращению конфликта в Украине.

По словам представителей Белого дома, продолжение войны приводит к «тяжелым потерям и разрушениям для обеих сторон», в связи с чем дипломатические усилия по достижению мира будут активизированы.