Трамп: война с Ираном завершится «в очень короткие сроки» Они очень хотят заключить соглашение, они устали от этой ситуации - президент США

В ближайшее время станет ясно, смогут ли Соединенные Штаты договориться с Ираном. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Трамп сделал заявления по иранской повестке на мероприятии в саду Белого дома, где он встретился с членами Конгресса.

Подчеркнув, что переговоры с Ираном продолжаются, президент США заявил, что вскоре станет ясно, удастся ли сторонам достичь соглашения.

«Мы завершим эту войну в очень короткие сроки. Они очень хотят заключить соглашение, они устали от этой ситуации. Думаю, мы очень быстро покончим с этим. Надеюсь, мы урегулируем этот вопрос хорошим образом», - сказал Трамп.

Трамп также утверждал, что США в значительной степени «ликвидировали» армию и политическое руководство Ирана.

«Мы уничтожили их флот, их военно-воздушные силы уничтожены, их противовоздушная оборона уничтожена. Не хочу говорить, что их лидеры уничтожены, потому что это звучит не очень хорошо, но это факт», - заявил он.

Президент США подчеркнул, что Вашингтон ни при каких обстоятельствах не позволит Ирану разработать ядерное оружие.

«Мы не можем и не будем с этим мириться», - сказал Трамп.