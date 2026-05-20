Трамп: война с Ираном завершится «в очень короткие сроки»

Hakan Çopur, Diyar Güldoğan, Marina Mussa
20 Май 2026•Обновить: 20 Май 2026
В ближайшее время станет ясно, смогут ли Соединенные Штаты договориться с Ираном. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
Трамп сделал заявления по иранской повестке на мероприятии в саду Белого дома, где он встретился с членами Конгресса.
Подчеркнув, что переговоры с Ираном продолжаются, президент США заявил, что вскоре станет ясно, удастся ли сторонам достичь соглашения.
«Мы завершим эту войну в очень короткие сроки. Они очень хотят заключить соглашение, они устали от этой ситуации. Думаю, мы очень быстро покончим с этим. Надеюсь, мы урегулируем этот вопрос хорошим образом», - сказал Трамп.
Трамп также утверждал, что США в значительной степени «ликвидировали» армию и политическое руководство Ирана.
«Мы уничтожили их флот, их военно-воздушные силы уничтожены, их противовоздушная оборона уничтожена. Не хочу говорить, что их лидеры уничтожены, потому что это звучит не очень хорошо, но это факт», - заявил он.
Президент США подчеркнул, что Вашингтон ни при каких обстоятельствах не позволит Ирану разработать ядерное оружие.
«Мы не можем и не будем с этим мириться», - сказал Трамп.