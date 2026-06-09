Мы находимся на завершающей стадии подготовки очень, очень хорошего соглашения - глава Белого дома

Трамп: возможное соглашение с Ираном может быть подписано в течение двух-трех дней Мы находимся на завершающей стадии подготовки очень, очень хорошего соглашения - глава Белого дома

Возможное соглашение с Ираном может быть подписано в течение двух-трех дней, заявил президент США Дональд Трамп.

Глава Белого дома ответил на вопросы журналистов перед посадкой в самолет после возвращения с финального матча НБА, который проходил в Нью-Йорке.

Отметив, что переговоры с Ираном продолжаются, Трамп заявил, что в течение одного-двух дней станет понятно, в каком направлении развивается ситуация.

По словам Трампа, блокада продолжает действовать «на 100 %». Он также сообщил, что провел «очень хороший» разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Трамп заявил, что Иран и Израиль при его «посредничестве» согласились прекратить атаки. «Мы находимся на завершающей стадии подготовки очень, очень хорошего соглашения, которое ни при каких обстоятельствах не допустит появления ядерного оружия», - сказал он.

По словам президента США, Ормузский пролив будет открыт сразу после подписания соглашения. Трамп отметил, что возможное соглашение может быть подписано в течение двух-трех дней.

Он также добавил, что стороны очень близки к достижению сильного и эффективного соглашения.

Израильские СМИ ранее утверждали, что премьер-министр Нетаньяху по просьбе Трампа согласился прекратить атаки по Ирану, однако удары по Ливану будут продолжены «со всей силой».

7 июня армия Израиля, несмотря на режим прекращения огня, нанесла авиаудар по району Дахия в столице Ливана Бейруте. Иранские официальные лица отреагировали на эту атаку Израиля и заявили, что дадут ответ.

Из-за ракет, выпущенных из Ирана ночью тремя волнами, сирены воздушной тревоги прозвучали во многих городах на севере Израиля.

Армия Израиля заявила, что нанесла удары по западным и центральным районам Ирана. Тегеран ответил на эти атаки ракетными ударами.

Незадолго до этого подразделение вооруженных сил Ирана, отвечающее за ведение войны штаб «Хатем аль-Анбия» объявило о прекращении военных операций против Израиля.