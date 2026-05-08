Трамп: атакованные Ираном эсминцы не получили урона По словам главы Белого дома, корабли вновь присоединятся к обеспечению морской блокады ИРИ

Эсминцы ВМС США в Ормузском проливе не получили урона в результате атаки Ирана. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своих соцсетях.

По словам главы Белого дома, корабли вновь присоединятся к обеспечению морской блокады ИРИ.

«Три американских эсминца только что под огнем успешно вышли из Ормузского пролива. Этим трем эсминцам не был нанесен никакой урон. Эти три эсминца и их замечательный экипаж вновь присоединятся к нашей морской блокаде, являющейся настоящей стальной стеной»,-написал американский лидер.

По словам президента, «иранским нападавшим» был нанесен огромный ущерб. «Они были полностью уничтожены вместе с многочисленными малыми судами, которые используются в качестве замены их полностью обезглавленного флота»,-заявил Трамп.

Америлидер лидер отметил, что по кораблям США "были выпущены ракеты", но «они были легко сбиты». «Аналогично, появились беспилотники, которые были сожжены в воздухе. Они так красиво упали в океан, словно бабочка, падающая в могилу!» - заявил Трамп.

«Нормальная страна позволила бы этим эсминцам пройти, но Иран - не нормальная страна. Мы уничтожим их гораздо сильнее, если они не подпишут соглашение быстро»,-добавил президент США.

Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило, что нанесло удары по иранским военным объектам в ответ на атаки на свои ракетные эсминцы.