Трамп анонсировал подписание мирного соглашения с Ираном

Abdulrahman Yusupov, Ekip
13 Июня 2026•Обновить: 13 Июня 2026
Мирное соглашение с Ираном будет подписано в воскресенье, 14 июня. Об этом президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social.
По словам американского лидера, его соглашение с Тегераном является полной противоположностью сделке администрации Барака Обамы (JCPOA), которую он назвал «легкой и красивой дорогой к ядерному оружию».
«Мое соглашение с Ираном — это полная противоположность: СТЕНА НА ПУТИ К ЯДЕРНОМУ ОРУЖИЮ! Фактически они больше не хотят ядерное оружие и не будут его иметь — ни через покупку, ни через разработку, ни через любую другую форму получения», — написал Трамп.
Глава Белого дома отметил, что Вашингтон рассчитывает на сотрудничество с Ираном.