Глава Белого дома отметил, что Вашингтон рассчитывает на сотрудничество с Ираном

Трамп анонсировал подписание мирного соглашения с Ираном Глава Белого дома отметил, что Вашингтон рассчитывает на сотрудничество с Ираном

Мирное соглашение с Ираном будет подписано в воскресенье, 14 июня. Об этом президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social.

По словам американского лидера, его соглашение с Тегераном является полной противоположностью сделке администрации Барака Обамы (JCPOA), которую он назвал «легкой и красивой дорогой к ядерному оружию».

«Мое соглашение с Ираном — это полная противоположность: СТЕНА НА ПУТИ К ЯДЕРНОМУ ОРУЖИЮ! Фактически они больше не хотят ядерное оружие и не будут его иметь — ни через покупку, ни через разработку, ни через любую другую форму получения», — написал Трамп.

Глава Белого дома отметил, что Вашингтон рассчитывает на сотрудничество с Ираном.