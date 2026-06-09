Ранее CENTCOM сообщил о крушении американского ударного вертолета AH-64 Apache недалеко от Ормузского пролива

Трамп: американский вертолет над Ормузским проливом сбил Иран Ранее CENTCOM сообщил о крушении американского ударного вертолета AH-64 Apache недалеко от Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран сбил один из американских вертолетов Apache над Ормузским проливом.

По его словам, Соединенные Штаты дадут ответ Ирану.

«Я только что получил информацию от наших великолепных военных, что прошлой ночью иранцы сбили один из наших высокотехнологичных вертолетов Apache во время патрулирования над Ормузским проливом», — написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Президент США уточнил, что оба пилота не пострадали и находятся в безопасности.

«Тем не менее Соединенные Штаты должны обязательно ответить на эту атаку», — заключил Трамп.

Министерство США начало расследование крушения американского ударного вертолета AH-64 Apache недалеко от Ормузского пролива. Об этом говорится в сообщении Центрального командования (CENTCOM) ВС США.

«8 июня два члена экипажа вертолета AH-64 Apache Армии США были спасены американскими ВС после того, как их вертолет потерпел крушение у побережья Омана во время патрулирования региональных вод. Военнослужащие были спасены примерно через два часа (после крушения) и находятся в стабильном состоянии. Причины инцидента расследуются», - отметили в командовании.