Торнадо в американском Висконсине оставил без электричества более 30 тысяч домов

Irmak Akcan, Elmira Ekberova
28 Июля 2026•Обновить: 28 Июля 2026
Торнадо, обрушившийся на штат Висконсин в США, привел к отключению электроэнергии в более чем 30 тысячах домов.
Национальная метеорологическая служба США сообщила, что торнадо сформировался в округе Виннебаго штата Висконсин.
Начальник полиции города Менаша Мэтт Альбрехт заявил, что некоторые жилые дома и коммерческие объекты получили «серьезные повреждения» в результате удара стихии.
По данным властей, из-за торнадо более 30 тысяч домов остались без электричества.
Представитель штата Гордон Хинц сообщил, что в результате стихии не было зарегистрировано случаев гибели людей или травм, однако восстановление подачи электроэнергии может занять несколько дней.