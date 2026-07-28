Власти сообщили об отсутствии погибших и пострадавших, восстановление электроснабжения может занять несколько дней

Торнадо в американском Висконсине оставил без электричества более 30 тысяч домов Власти сообщили об отсутствии погибших и пострадавших, восстановление электроснабжения может занять несколько дней

Торнадо, обрушившийся на штат Висконсин в США, привел к отключению электроэнергии в более чем 30 тысячах домов.

Национальная метеорологическая служба США сообщила, что торнадо сформировался в округе Виннебаго штата Висконсин.

Начальник полиции города Менаша Мэтт Альбрехт заявил, что некоторые жилые дома и коммерческие объекты получили «серьезные повреждения» в результате удара стихии.

По данным властей, из-за торнадо более 30 тысяч домов остались без электричества.

Представитель штата Гордон Хинц сообщил, что в результате стихии не было зарегистрировано случаев гибели людей или травм, однако восстановление подачи электроэнергии может занять несколько дней.