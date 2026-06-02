Токаев: Alatau City станет образцом «умного» города нового поколения

Alatau City станет первым полностью цифровым городом, где инфраструктура, городские сервисы и экономика интегрированы на основе больших данных, новейших технологий и «умного» управления». Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании по развитию города Алатау.

«Как известно, решение о создании нового города Алатау было принято в непростых экономических условиях для страны, но оно было тщательно продуманным. Alatau City – это действительно всесторонне проработанный и выверенный проект. Мировой опыт показывает, что именно города будущего способны вывести развитие стран на качественно новый уровень. Дубай, Шэньчжэнь, Инчхон и многие другие города – тому хорошие примеры. Поэтому и ожидания от проекта Alatau city большие. Для достижения этой задачи требуется прежде всего решение юридических, земельных и инфраструктурных вопросов», - сказал Токаев, слова которого приводит пресс-служба казахстанского лидера.

Глава государства отметил важность того, чтобы регуляторные акты Алатау разрабатывались с привлечением ведущих зарубежных экспертов, имеющих опыт построения подобных правовых систем.

«Администрация города планирует обеспечить принятие всех основных регуляторных актов Алатау в течение 12 месяцев. Совету по развитию города следует ускорить данный процесс. Нельзя затягивать работу. Любое промедление приведет к прямым потерям инвестиций и подрыву доверия со стороны бизнеса. Международные инвесторы не будут ждать годами пока мы создадим необходимые условия, они принимают решения здесь и сейчас, при появлении, перспективных возможностей. Поэтому законодательная работа по проекту Алатау должна быть проведена оперативно и качественно. Это очень важная стратегическая задача», -указал президент.

По его словам, Alatau City станет первым полностью цифровым городом, где инфраструктура, городские сервисы и экономика интегрированы на основе больших данных, новейших технологий и «умного» управления».

«Все стратегические документы (долгосрочный план, мастер-план и стратегия развития) необходимо принять до конца 2026 года, чтобы уже со следующего года приступить к активной фазе развития города. В реализации столь крупных долгосрочных проектов огромное значение имеет быстрое, форсированное и, главное, успешное начало данного процесса. Начнем тянуть резину – считайте, дело пропало», - отметил Токаев.

Глава государства заявил, что приоритетной задачей является обеспечение максимально комфортных условий для инвесторов и высочайшего уровня сервиса.

«Защита зарубежных инвестиций, оказание услуг по принципу «единого окна», обеспечение прозрачности условий и неизменности гарантий государством являются насущными и первостепенными задачами.Необходимо обеспечить качественную организацию процессов и сформировать устойчивую экосистему для масштабирования притока инвестиций.Чтобы добиться максимального эффекта, нужно привлечь пул крупных инвесторов, создав для них благоприятную среду и развитую экосистему. Конечно, это масштабный процесс. Поэтому важно сконцентрироваться на приоритетных направлениях: IT-секторе, промышленности, транспорте и логистике, туризме, медицине, образовании», - указал он.

По мнению президента, Алатау должен стать стратегической площадкой ускоренного развития цифровых активов и создания новой финансовой архитектуры страны.

«Чтобы успешно конкурировать с известными международными центрами, в Алатау должны быть созданы соответствующие правовые условия, включая нулевую ставку на операции с цифровыми активами и прирост капитала внутри юрисдикции», - сказал он.

«Проект Алатау – это наш шанс построить город, отвечающий самым высоким мировым стандартам качества жизни и деловой среды. Это обязательства государственного масштаба и работа, имеющая стратегическое значение для нашей страны. Поэтому мы должны работать основательно, тщательно и качественно», - добавил Токаев.