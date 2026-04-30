Токаев: Япония - однин из ключевых партнеров Казахстана в Азии Глава казахстанского государства принял председателя Японской парламентской лиги дружбы с Казахстаном Ясутоши Нишимуру

Япония является одним из ключевых партнеров Казахстана в Азии. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с председателем Японской парламентской лиги дружбы с Казахстаном Ясутоши Нишимурой.

Как сообщает пресс-служба казахстанского лидера, Токаев поздравил Ясутоши Нишимуру с назначением на пост председателя парламентской лиги дружбы с Казахстаном.

Согласно сообщению, в ходе встречи были рассмотрены текущее состояние и перспективы углубления межгосударственного сотрудничества и укрепления межпарламентских связей.

Президент Казахстана акцентировал внимание на реализации договоренностей, достигнутых по итогам его прошлогоднего официального визита в Токио, а также на значительных возможностях в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

«Мы придаем особое значение углублению расширенного стратегического партнерства с Токио. В прошлом году я посетил Японию с официальным визитом, итоги которого вывели казахско-японские отношения на новый уровень. В рамках визита мы с уважаемой г-жой Санаэ Такаичи подписали Совместное заявление, охватывающее все направления двусторонних отношений. В ходе поездки было утверждено 17 важных межведомственных документов, касающихся сфер торговли, науки и образования, цифровизации, экологии и сельского хозяйства. Представители бизнес-сообществ двух государств подписали более 60 соглашений на общую сумму 3,7 миллиарда долларов. В Токио мы успешно провели первый саммит Диалога «Центральная Азия – Япония». Эта масштабная встреча, безусловно, способствовала укреплению межрегиональных связей», — сказал Токаев.

​Глава казахстанского государства напомнил, что следующий саммит лидеров Центральной Азии и Японии пройдет в Астане в следующем году. По его словам, подготовка к этому мероприятию уже началась.

Сообщается, что собеседники также обсудили культурно-гуманитарные связи. Токаев отметил растущий в стране интерес к японской культуре и традиционным видам спорта, таким как сумо и дзюдо.

Ясутоши Нишимура, в свою очередь, поблагодарил за возможность встречи и подтвердил готовность японского Парламента к расширению многопланового взаимодействия с Казахстаном.

В завершение встречи Токаев наградил Ясутоши Нишимуру орденом «Достық» (Дружба) І степени «за большой вклад в укрепление и развитие сотрудничества, а также межпарламентских связей между Республикой Казахстан и Японией».