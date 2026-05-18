Токаев призвал страны Центральной Азии и Китай усилить борьбу с транснациональной преступностью

Президент Казахстана провел встречу с главами МИД КНР и стран Центральной Азии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости более тесного взаимодействия правоохранительных органов стран Центральной Азии и Китая для противодействия транснациональной преступности, наркоторговле, киберугрозам, экстремизму и другим современным вызовам.

Об этом сообщила пресс-служба Акорды по итогам встречи Токаева с министрами внутренних дел и общественной безопасности стран формата «Центральная Азия - Китай» в Астане.

Во встрече приняли участие министр общественной безопасности КНР Ван Сяохун, главы МВД Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана - Улан Ниязбеков, Рамазон Рахимзода, Мухаммет Хыдыров и Азиз Ташпулатов. Они прибыли в Астану для участия во второй встрече профильных ведомств в формате «Центральная Азия — Китай».

Токаев отметил, что Центральная Азия, находясь на пересечении важных транспортных и торговых маршрутов, остается в зоне повышенного внимания транснациональных преступных сетей. По его словам, организованная преступность становится все более гибкой и использует цифровую среду для координации действий, отмывания доходов и проведения атак без учета государственных границ.

«Только через объединение усилий, обмен информацией, укрепление институционального взаимодействия и внедрение современных технологий мы сможем эффективно противостоять этим угрозам», - заявил президент Казахстана.

Киберпреступность и ИИ как новые угрозы

Глава государства отдельно остановился на вопросах кибербезопасности. Он подчеркнул, что перевод многих сфер общественной и экономической жизни в онлайн-пространство выводит эту проблему на новый уровень.

По словам Токаева, преступность в сфере информационных технологий не признает границ и затрагивает граждан, бизнес и государственные органы. Он также указал, что гибридные и информационные технологии используются для распространения дезинформации, «фейков», языка ненависти и разжигания конфликтов.

«Искусственный интеллект в руках деструктивных элементов превращается в информационное оружие, причем очень мощное по своим деструктивным последствиям», - сказал президент.

Токаев заявил, что существующие механизмы взаимодействия нуждаются в системном совершенствовании и более проактивном противодействии киберпреступности.

Безопасность транспортных коридоров

Президент Казахстана также связал вопросы безопасности с развитием экономического сотрудничества и совместных инфраструктурных проектов.

Он отметил, что Транскаспийский международный транспортный маршрут становится стратегическим элементом евразийской логистики, особенно на фоне трансформации глобальных торговых цепочек и роста геополитической напряженности.

При этом, по словам Токаева, увеличение грузопотоков несет определенные риски, включая контрабанду, незаконный оборот наркотиков и оружия.

«Нельзя допустить подрыва стабильности»

Токаев подчеркнул, что нельзя допустить, чтобы преступные элементы подрывали внутреннюю стабильность в регионе. В этом контексте, по его словам, необходимы более системные и решительные действия.

Он заявил, что Казахстан рассматривает верховенство закона не только как правоохранительную функцию, но и как стратегический приоритет государственной политики.

«Уверен, что формат «Центральная Азия - Китай» станет примером согласованных и конкретных мер обеспечения безопасности наших стран», - отметил глава государства.

По итогам встречи участники подтвердили готовность расширять практическое взаимодействие, укреплять обмен оперативной информацией, развивать профессиональные контакты и внедрять современные технологии в деятельность правоохранительных органов.

Токаев выразил уверенность, что итоги встречи придадут дополнительный импульс партнерству в сфере безопасности на пространстве Центральной Азии и Китая.