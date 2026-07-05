Токаев призвал популяризировать домбру на международном уровне

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Национальным днем Домбры.

«Дорогие соотечественники! От всей души поздравляю вас с прекрасным праздником – Национальным днем Домбры! Этот священный инструмент – неотъемлемая часть нашей идентичности, бесценное достояние, возвышающее дух народа», - цитирует главу государства пресс-служба Акорды в воскресенье, 5 июля.

Президент отметил, что посредством Домбры на протяжении веков пестовались высокие нравственные идеалы казахского народа, сохранялась связь эпох и поколений. По сути, Домбра – это голос нации, который проникновенно звучит и в радости, и в испытаниях, укрепляя дух и единство народа, подчеркнул глава государства.

«В мелодиях Домбры мы черпаем вдохновение и находим духовные ориентиры уверенного движения вперед. В эпоху нарастающих глобальных вызовов, размывания традиционных ценностей именно Домбра и связанное с ней богатейшее наследие Великой степи должны стать незыблемой основой казахской культуры», - следует из текста.

Общенациональный долг – ознакомить международное сообщество с величавыми мелодиями казахской Домбры, заявил Токаев. «Считаю, что неповторимый по образности афоризм выдающегося поэта Қадыр Мырза Әлі «Нағыз қазақ – Домбыра» («Истинный казах – это Домбра») должен стать путеводной звездой в нашей работе по масштабной популяризации Домбры», - подчеркнул он.

Символично, что в преддверии этого знаменательного дня Казахстан открыл поистине судьбоносную главу в летописи нашей государственности – 1 июля вступила в силу Новая Конституция страны. «Сохранение историко-культурного наследия, поддержка национальной культуры впервые определены в качестве основополагающих принципов поистине Народной Конституции. Это полностью соответствует бытию, целям и интересам нашего народа, устремленного своими помыслами в будущее», - следует из текста.

Токаев выразил признательность домбристам, преподавателям и всем, кто словом и делом развивает это уникальное искусство в Казахстане и достойно представляет его за рубежом.

«Казахские кюи и песни будут и впредь согревать сердца всех соотечественников, вдохновляя нас на новые свершения во имя построения Сильного и Справедливого Казахстана! Желаю каждому дому мира, счастья и благополучия!»,- добавил президент.

Национальный день Домбры

Национальный день домбры отмечается каждый год в первое воскресенье июля. Праздник был учрежден Указом Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в 2018 году в целях консолидации общества вокруг идеи национальной культуры.

Домбра считается одним из семи национальных сокровищ Казахстана. В 2007 году казахстанские ученые определили семь уникальных культурных явлений, оказавших большое влияние на развитие, духовное в том числе, становление страны и ее народа. В этот список вошли домбра, наскальные рисунки урочища Тамгалы, мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи, наскальные мечети Мангистау, казахская юрта, монумент «Байтерек», иссыкский «Золотой человек». В 2010 году домбра занесена в Книгу рекордов Гиннесса.

В Казахстане распространено два вида домбры. Каплевидная форма – широко применяется на западе Казахстана, в Туркменистане, Каракалпакстане, Узбекистане, Афганистане, совкообразная форма – на Алтае-Тарбагатае, Жетысу и Сарыарке, а также в Каратауском регионе.

В настоящее время в фондовой коллекции Музея народных музыкальных инструментов имени Ыхласа хранится более 300 домбр. Коллекция включает мемориальные инструменты выдающихся деятелей казахской культуры, авторские работы известных мастеров и домбры различных исполнительских школ.

Одним из самых старых и наиболее ценных экспонатов музея является мемориальная домбра Махамбета Утемисулы. Она занимает особое место в коллекции как уникальный памятник истории и культуры казахского народа.

