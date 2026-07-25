«Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к «стамбульской формуле 2.0», поскольку там были достигнуты значительные результаты», — президент Казахстана

Токаев предложил «заморозить» конфликт в Украине и вернуться к «стамбульской формуле 2.0» «Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к «стамбульской формуле 2.0», поскольку там были достигнуты значительные результаты», — президент Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Омске предложил «заморозить» конфликт в Украине и вернуться к «стамбульской формуле 2.0».

Токаев отметил, что к нему поступает «много сигналов» из Европы и Соединённых Штатов Америки, касающихся нынешнего положения конфликтной ситуации между Украиной и Россией.

«Вы знаете, на мой взгляд, я с самого начала говорил, что это межгосударственный конфликт, межгосударственный. Речь не идёт о какой-либо гражданской войне. Мы всегда с уважением относились к украинскому народу, к его культуре, языку, и полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас», - сказал Токаев, указав на то, что суть противостояния между Азербайджаном и Арменией, «происхождение этого конфликта были совершенно ясны», так как «они уходили вглубь истории».

«Но здесь – это очень трудно понять. И я понимаю, я знаю, что Вы проявили максимум дипломатической гибкости во время встречи в Анкоридже на Аляске. Это просто моё скромное мнение, коль скоро ко мне обращаются: может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к «Стамбульской формуле 2.0», поскольку там были достигнуты значительные результаты», - сказал Токаев, отметив, что затем уже при гарантиях «великих держав», включая Россию, «дальше двигаться в сторону долгожданного мира».

При этом Токаев отметил, что несмотря на все предложения и призывы, он «категорически» отказывается быть «посредником», поскольку уверен, что Россия сама справится со всеми вопросами, которые стоят в повестке дня.

«Но как бы высказать своё скромное мнение – я решил сделать именно сегодня, поскольку люди знают, что я собирался, планировал быть в Омске, знают о нашей встрече, просили передать, как вот выйти из ситуации. Ну, никто не знает, как выйти из ситуации, потому что есть позиции сторон. Но, с другой стороны, есть такой момент и возможность, как поставить на заморозку все это дело. Это апробированная в международной практике ситуация, приём. Поскольку жалко, конечно, молодые люди гибнут, это генофонд братских народов России и Украины. И все это надо останавливать, поскольку то, что происходит, на мой убеждённый взгляд, это на руку и в радость противникам и России, и украинского государства», - выразил уверенность президент Казахстана.

«Что касается позиции Казахстана в отношении России – не сомневайтесь, мы всегда считали и считаем Россию великим государством, как я уже сказал, об этом я говорю на всех международных форумах между прочим, и привержены стратегическому сотрудничеству с Россией, союзническим отношениям, как бы трудно это ни было. И нынешний форум является тому подтверждением», - добавил он.

РФ и Казахстан являются очень крупными торговыми партнёрами

Токаев также сообщил, что РФ и Казахстан являются очень крупными торговыми партнёрами.

«В 2025 году объём торговли составил около 28 миллиардов долларов. Причём тенденции этого года крайне положительные: в сравнении с пятью месяцами 2025 года эти пять месяцев показали хороший рост взаимной торговли», - отметил он.

По его словам, Россия выходит на первое место среди инвесторов в казахстанскую экономику.

«Объём инвестиций достиг практически 30 миллиардов долларов. Очень интересно, что нами обоюдными усилиями был подобран пул перспективных промышленных проектов в количестве 177, из них 122 проекта уже реализованы, а общий объём этих 177 проектов составляет 53 миллиарда долларов. Это значительный объём, учитывая непростые геополитические условия нынешнего времени», - указал Токаев.

Кроме того, президент Казахстана обратил внимание на проект строительства первой в стране атомной станции.

«Мне доложили, что полевые работы на месте в районе озера Балхаш завершаются. Это проект ведь не только связан с производством нового вида энергии на территории Казахстана. Это проект, который сблизит наши государства и, самое главное, народы наших стран, в частности подрастающее поколение. Ведь мы ведём речь о том, чтобы готовить технические кадры с помощью России, местные наши казахские кадры, которые были бы затем способны работать в этой очень сложной сфере, каковой является атомная индустрия», - сказал он.

Как сообщает сайт Кремля, в Омске на полях XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели встречу, на которой обсуждалось российско-казахстанское сотрудничество на региональном и международном уровне.

Тема форума – «Формирование глобальной логистической экосистемы: новые горизонты российско-казахстанского сотрудничества».

Среди участников – вице-премьеры, руководители министерств и ведомств, главы субъектов Российской Федерации и областей Республики Казахстан, представители парламентов, деловых и экспертных кругов двух стран.