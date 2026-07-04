Президент Казахстана отметил личный вклад президента США в динамичное развитие казахско-американских отношений, подтвердив готовность к дальнейшему укреплению расширенного стратегического партнерства

Токаев поздравил Трампа с 250-й годовщиной независимости США Президент Казахстана отметил личный вклад президента США в динамичное развитие казахско-американских отношений, подтвердив готовность к дальнейшему укреплению расширенного стратегического партнерства

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил американского лидера Дональда Трампа с 250-й годовщиной независимости Соединенных Штатов Америки.

Как сообщает пресс-служба казахстанского лидера, Токаев направил поздравительное послание президенту США.

Глава казахстанского государства подчеркнул особое историческое значение этой знаменательной даты, ставшей символом приверженности американского народа принципам свободы, равенства и справедливости.

Кроме того, Токаев отметил личный вклад президента США в динамичное развитие казахско-американских отношений, подтвердив готовность к дальнейшему укреплению расширенного стратегического партнерства.

Президент Казахстана пожелал Дональду Трампу успехов в его ответственной государственной деятельности, а дружественному народу США – благополучия и процветания.