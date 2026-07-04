Токаев поздравил Трампа с 250-й годовщиной независимости США

Olga Keskin
04 Июля 2026•Обновить: 04 Июля 2026
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил американского лидера Дональда Трампа с 250-й годовщиной независимости Соединенных Штатов Америки.
Как сообщает пресс-служба казахстанского лидера, Токаев направил поздравительное послание президенту США.
Глава казахстанского государства подчеркнул особое историческое значение этой знаменательной даты, ставшей символом приверженности американского народа принципам свободы, равенства и справедливости.
Кроме того, Токаев отметил личный вклад президента США в динамичное развитие казахско-американских отношений, подтвердив готовность к дальнейшему укреплению расширенного стратегического партнерства.
Президент Казахстана пожелал Дональду Трампу успехов в его ответственной государственной деятельности, а дружественному народу США – благополучия и процветания.