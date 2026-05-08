Токаев поздравил Папу Римского Льва XIV с первой годовщиной понтификата

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Папе Римскому Льву XIV по случаю первой годовщины его понтификата. Об этом сообщила пресс-служба главы государства в пятницу, 7 мая.

В послании Токаев отметил значение последовательных призывов понтифика к продвижению идей мира и диалога.



По словам президента Казахстана, эта позиция служит важной основой для укрепления человеческого достоинства, взаимопонимания между народами и межконфессионального согласия.

Глава государства также высоко оценил многолетние узы дружбы и тесное сотрудничество между Казахстаном и Святым Престолом. Он подчеркнул, что Астана нацелена на дальнейшее углубление этих отношений.

Отдельно Токаев подтвердил приглашение Папе Римскому посетить Астану.

«Убежден, что ваш визит наполнит новым содержанием наше партнерство и станет значимым событием для региона», - говорится в сообщении.

Президент Казахстана пожелал Папе Льву XIV крепкого здоровья и неиссякаемой энергии в реализации его миссии.