Президенты Казахстана и Черногории провели переговоры в узком и расширенном составе

Токаев подтвердил курс на укрепление партнерства с Черногорией Президенты Казахстана и Черногории провели переговоры в узком и расширенном составе

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подтвердил приверженность страны упрочению партнерских отношений с Черногорией.

Как сообщает пресс-служба казахстанского лидера, во Дворце Независимости состоялась церемония встречи президента Черногории Якова Милатовича, прибывшего в Казахстан с официальным визитом.

Президенты Казахстана и Черногории провели переговоры в узком и расширенном составе. Токаев назвал Черногорию одним из надежных партнеров Казахстана в Балканском регионе. Он высоко оценил конструктивную и последовательную политику руководства страны на пути к вступлению в Европейский Союз.

Президент подтвердил приверженность Казахстана упрочению партнерских отношений с Черногорией, подчеркнув динамичное развитие взаимодействия в последние годы благодаря регулярным политическим контактам на высоком уровне.

По словам Токаева, открытие Генерального консульства Казахстана в Подгорице убедительно свидетельствует о решимости Астаны последовательно укреплять двусторонние отношения. «Казахстан приветствует компании из Черногории, заинтересованные в расширении присутствия на нашем рынке. Мы готовы создать благоприятные условия для ваших предпринимателей», – отметил глава государства.

В свою очередь Яков Милатович обратил внимание на символичность его визита, совпавшего с 20-летием установления дипломатических отношений.

По его словам, Казахстан входит в число стран, с которыми по-прежнему действует безвизовый режим. «Мы сейчас находимся на заключительном этапе процесса вступления в Европейский Союз. Надеемся, что к 2028 году станем полноправным государством – членом ЕС, который станет еще одной площадкой для укрепления партнерства между Казахстаном и Черногорией», – заявил Милатович.

Согласно сообщению, стороны обсудили возможности увеличения объемов взаимной торговли и наращивания сотрудничества в таких ключевых секторах экономики, как транспорт и логистика, сельское хозяйство и цифровизация.

Наряду с этим главы государств договорились продвигать партнерство в сферах туризма, высшего образования и науки, а также поддерживать культурно-гуманитарные связи как один из важных факторов для укрепления дружбы и взаимопонимания между двумя странами.

В данном контексте Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Якову Милатовичу за содействие в открытии Центра Абая при Национальной библиотеке Черногории.

Президенты также обменялись мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки. По итогам переговоров главы государств приняли Совместное заявление.

В рамках визита были подписаны документы, направленные на развитие сотрудничества в сферах туризма, СМИ, а также взаимодействия между торгово-экономическими палатами двух стран.

Торгово-экономическое сотрудничество

Кроме того, вопросы реализации договоренностей, заключенных по итогам переговоров на уровне президентов Казахстана и Черногории, рассмотрели в ходе встречи президент Черногории Яков Милатович и премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, сообщила пресс-служба правительства Казахстана.

«Сегодня у Вас состоялись плодотворные и конструктивные переговоры с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Я уверен, что Ваш визит откроет новую главу в казахско-черногорских отношениях. Правительство Казахстана возьмет на контроль реализацию всех достигнутых на высшем уровне договоренностей», — подчеркнул премьер-министр.

«Правительства наших стран ведут работу над рядом двусторонних соглашений, которые создадут надежную правовую основу для дальнейшего укрепления партнерства. Речь идет о документах в сферах экономического сотрудничества, юстиции и цифровизации. Мы высоко оцениваем достижения Казахстана в области цифровой трансформации, и считаем, что можем перенять ценный опыт вашей страны в этом направлении»,— отметил Яков Милатович.

Отмечено, что текущий уровень двустороннего товарооборота не раскрывает весь имеющийся потенциал сотрудничества. В контексте обозначенных президентами двух стран задач, внимание уделено перспективным проектам в сферах торговли, транспорта и логистики, сельского хозяйства, цифровых технологий, туризма, образования.

В агропромышленном комплексе отмечена готовность Казахстана экспортировать на рынок Черногории сельскохозяйственную продукцию, в том числе муку, пшеницу, масличные культуры и продукцию глубокой переработки. Также обсуждены вопросы взаимодействия в области развития сельскохозяйственной науки, семеноводства, биотехнологий, животноводства и иных устойчивых методов ведения сельского хозяйства.

В транспортно-логистической сфере подчеркнута роль Казахстана как главного транзитного моста между Европой и Азией. Объем перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту за прошедший год вырос на более чем 36% и составил 77 тыс. контейнеров ДФЭ.

Учитывая стратегически выгодное расположение Черногории и ее вклад в обеспечение доступа к Адриатическому морю, участники встречи отметили широкие возможности для расширения торговых и инвестиционных связей. Кроме того, обсуждено сопряжение мощностей ТМТМ с портом Бар, что позволит создать новый сквозной мультимодальный коридор в Южную и Центральную Европу.

Внимание уделено перспективам сотрудничества в сфере цифровизации и искусственного интеллекта. Казахстан входит в число мировых лидеров по цифровизации государственных услуг, более 90% которых сегодня доступны онлайн.

В данном направлении имеется существенный потенциал для расширения партнерства в области цифровой трансформации, ИИ, государственного управления и инноваций через создание совместных GovTech- и ИИ-инициатив.

Руководитель правительства Казахстана проинформировал делегацию Черногории о созданном в стране инвестиционном климате.

В числе ключевых мер – обновление Концепции инвестиционной политики до 2030 года, усиление защиты прав инвесторов в рамках работы Инвестиционного штаба и деятельности профильного комитета при Генеральной прокуратуре, введение нового специального визового режима «Altyn Visa» для иностранных инвесторов и высококвалифицированных специалистов.

Премьер-министр Олжас Бектенов подтвердил готовность правительства обеспечить практическую реализацию договоренностей, достигнутых в ходе переговоров на высшем уровне.