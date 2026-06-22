Президент Казахстана обозначил три стратегические цели для нового этапа партнерства с Евросоюзом

Токаев: партнерство между Казахстаном и ЕС сегодня важнее, чем когда-либо прежде Президент Казахстана обозначил три стратегические цели для нового этапа партнерства с Евросоюзом

Партнерство между Казахстаном и Европейским союзом сегодня важно, как никогда. Об этом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил в статье для Euronews.

Глава государства обозначил три ключевые стратегические цели для формирования следующего этапа стратегического партнерства.

Президент обратил внимание на то, что спустя десятилетие после подписания Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве в 2015 году, Европейский союз сегодня является крупнейшим торговым и инвестиционным партнером Казахстана.

Тысячи европейских компаний успешно работают в нашей стране, принося прибыль и выгоду Европе, одновременно помогая модернизировать и диверсифицировать экономику Казахстана, отметил президент.

«Это было и остается большим достижением. Но достаточно ли этого в быстро меняющемся мире? Я так не считаю. Я возвращаюсь в Брюссель с открытой мотивацией и четким убеждением: партнерство между Казахстаном и Европейским союзом сегодня имеет большее значение, чем когда-либо прежде. И именно поэтому его необходимо укреплять»,- подчеркнул Токаев.

- Три ключевые стратегические цели для обеих сторон

Глава государства считает, что следующий этап сотрудничества Казахстана и ЕС должен быть направлен на достижение трех ключевых стратегических целей для обеих сторон: укрепление устойчивости, расширение всех видов связанности и создание новых возможностей для граждан.

Это, по его словам, необходимо, поскольку прежние геополитические допущения больше не действуют. География и сила возвращаются.

«Возобновившаяся конкуренция стремительно меняет потоки торговли, технологий и инвестиций. Глобальные цепочки поставок стали вновь уязвимыми. Торговая и экономическая взаимозависимость теперь становится заложницей национальной безопасности»,- следует из текста.

Как хорошо известно Европе, в таких обстоятельствах страны могут либо уйти в соперничающие блоки, либо строить новые партнерские отношения на основе взаимного уважения и общих интересов, напомнил президент. «Казахстан тоже это знает: наша география помещает нас на пересечении континентов; наша внешняя политика стремится соединять их», - отметил он.

- Связующая роль Казахстана

Токаев заявил, что эта связующая роль все больше подкрепляется экономической мощью. В 2025 году экономика Казахстана выросла на 6,5%, а ВВП достиг 306 миллиардов долларов, напомнил глава государства.

«Согласно «Перспективам мировой экономики» МВФ, в 2026 году он прогнозируется на уровне более 360 миллиардов долларов. Более крупный и динамичный Казахстан означает более сильного партнера для Европы в самом центре Евразии», - говорится в статье.

- Энергетическая безопасность —яркий пример взаимного доверия

Токаев напомнил, что в настоящее время Казахстан поставляет почти 13% импорта нефти и нефтепродуктов в ЕС и 16% его природного урана.

«Энергетическая безопасность — это яркий пример нашего взаимного доверия, повышенной устойчивости и способности действовать в более нестабильном мире», - заявил президент, предложив сделать то же самое в сельском хозяйстве.

Президент напомнил, что продовольственная безопасность становится глобальной стратегической проблемой. «Казахстан является одним из крупнейших в мире производителей и экспортеров зерна, обладая большим потенциалом для европейских рынков, которые нуждаются в диверсификации. В то же время европейские ноу-хау, технологии и инвестиции могут способствовать более глубокой переработке и производству сельскохозяйственной продукции с более высокой добавленной стоимостью в нашей стране»,- отметил он.

Аналогично, глобальный экономический переход к устойчивому росту потребует беспрецедентного взаимодействия, а критически важные сырьевые материалы, возобновляемые технологии, энергоэффективность и новые промышленные экосистемы стремительно формируют будущую конкурентоспособность, отметил он.

«И здесь Казахстан может предложить значительные ресурсы и промышленный потенциал, если Европа ответит своими знаниями, технологиями и инвестициями. Обе наши экономики вырастут, обе станут более устойчивыми»,- заявил Касым-Жомарт Токаев.

- Безопасные и эффективные транспортные маршруты

Глава государства считает, что настало время перейти от традиционной модели «сырье в обмен на инвестиции» к партнерству, которое создает ценность на каждом этапе за счет глубокой переработки, передачи технологий, исследовательского сотрудничества и совместных предприятий.

«Взгляните на связанность. В Казахстане мы понимаем, что безопасные и эффективные транспортные маршруты, подобно Шелковому пути, всегда были стратегическими артериями. Именно поэтому мы развиваем Срединный коридор между Европой и Азией, который естественным образом согласуется со стратегией ЕС «Глобальные ворота» (Global Gateway)»,- подчеркнул президент.

Однако, по его словам, связанность означает нечто большее, чем просто ускоренное перемещение товаров через границы. Срединный коридор лучше понимать как основу формирующейся системы, связывающей рынки и экономические двигатели Европы с ресурсами, формирующейся промышленной базой и логистическим потенциалом Центральной Азии, подчеркнул президент.

«Истинная связанность — вспомните каналы, морские пути и дороги древности — всегда создавала ценность через открывающиеся возможности. Она интегрирует рынки, стимулирует инвестиции, поддерживает предпринимательство и сближает общества. Она использует географию для повышения производительности»,- добавил Токаев.

