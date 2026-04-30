Токаев отметил развитие стратегического партнерства с Россией Президент Казахстана принял министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил поступательное развитие казахско-российских отношений в духе стратегического партнерства и союзничества.

Как сообщает пресс-служба казахстанского лидера,Токаев принял министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова.

Президент Казахстана подчеркнул важность практической реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне, а также дальнейшего укрепления торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия.

Особое внимание в ходе встречи было уделено подготовке к предстоящему государственному визиту президента РФ Владимира Путина в Казахстан, запланированному на конец мая текущего года.

Глава казахстанского государства отметил, что в Астане придают серьезное значение данному событию.

«Рассматриваем этот визит как центральное мероприятие двусторонней повестки текущего года. Уверен, он станет важным этапом в углублении союзнических отношений наших стран», – сказал президент.

Сергей Лавров, в свою очередь, проинформировал Токаева о ходе подготовки визита и отметил, что все ключевые вопросы многопланового сотрудничества Казахстана и России обстоятельно прорабатываются на уровне правительств и внешнеполитических ведомств двух стран.

Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.