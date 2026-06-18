Токаев отметил особую роль ОТГ в развитии сотрудничества между тюркскими странами

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил особую роль Организации тюркских государств (ОТГ) в развитии сотрудничества между тюркскими странами.

Как сообщили в пресс-службе казахстанского лидера, Токаев принял председателя Верховного суда Азербайджанской Республики Инама Керимова, председателя Верховного суда Кыргызской Республики Медербека Сатыева, председателя Кассационного суда Турецкой Республики Омера Керкеза, председателя Государственного совета Турецкой Республики Зеки Йигита и первого заместителя председателя Верховного суда Республики Узбекистан Алишера Усманова, которые прибыли для участия во второй конференции верховных судов стран – участниц ОТГ.

«Необходимо подчеркнуть, что взаимодействие государств – участников этой организации в судебной и правоохранительной сферах неуклонно укрепляется. Наглядным подтверждением тому станет авторитетный форум, который завтра пройдет в Туркестане. Судебная система имеет огромное значение для прогресса и процветания любой цивилизованной страны. Поэтому углубление взаимосвязей между верховными судами в полной мере отвечает общим интересам наших братских народов», – сказал он.

Президент Казахастана подчеркнул, что сегодня многие страны встали на путь динамичного развития, стремясь соответствовать вызовам времени и не отстать от темпов глобальных технологических изменений.

«Нам необходимо объединить усилия и действовать сообща в этом направлении. На завтрашней конференции в Туркестане будут всесторонне обсуждены вопросы цифровизации судебной сферы, защиты прав инвесторов и другие важные темы. Можно сказать, что такая повестка дня весьма своевременна и актуальна. Обмен мнениями по данной проблематике, несомненно, придаст большой импульс развитию нашей организации и укреплению ее авторитета. Как известно, Казахстан поддерживает все добрые начинания в рамках ОТГ и продолжит делать это в будущем», – отметил он.

Токаев также проинформировал участников встречи о масштабных реформах, реализуемых в стране в последние годы. Наряду с этим глава казахстанского государства рассказал о масштабной работе по реформированию судебной и правоохранительной сфер.