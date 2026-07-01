Токаев обсудил с руководством международных организаций развитие гимнастики в Казахстане Президент Казахстана принял глав Международной федерации гимнастики (FIG) и Азиатского гимнастического союза (AGU)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ и президентом Азиатского гимнастического союза (AGU) Абдулрахманом Аль-Шатри, в ходе которой обсуждались перспективы сотрудничества, направленного на развитие и популяризацию гимнастических видов спорта в республике.

Как сообщает пресс-служба казахстанского лидера, Токаев высоко оценил всестороннюю поддержку, которую FIG и AGU оказывают Казахстанской федерации гимнастики.

Президент отметил, сегодня гимнастика в стране приобретает большую популярность среди детей и молодежи. По его словам, наряду со множеством локальных залов функционируют 3 специализированных комплекса, в которых тренируется национальная сборная, проходят международные соревнования.

Согласно сообщению, по поручению Главы казахстанского государства в Алматы началось строительство крупнейшего в Центральной Азии Центра гимнастики.

Токаев отметил, что Казахстан имеет значительный опыт в организации масштабных спортивных мероприятий, а также подтвердил готовность республики рассматривать совместные инициативы по развитию спорта и организации крупных международных соревнований.

В свою очередь Моринари Ватанабэ и Абдулрахман Аль-Шатри положительно оценили внимание, которое руководство Казахстана уделяет поддержке как профессионального, так и массового спорта.

В знак признания заслуг и вклада в развитие гимнастики в Казахстане и в мире Токаев наградил президента Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ орденом «Достық» I степени, а президента Азиатского гимнастического союза (AGU) Абдулрахмана Аль-Шатри орденом «Достық» II степени.