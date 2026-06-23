Подписание соглашений и меморандумов на сумму более 12 млрд долларов демонстрирует доверие европейского бизнеса к экономике Казахстана

Токаев обсудил с представителями ЕС и ЕИБ укрепление стратегического партнерства Астаны и Брюсселя Подписание соглашений и меморандумов на сумму более 12 млрд долларов демонстрирует доверие европейского бизнеса к экономике Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с еврокомиссаром по вопросам торговли и экономической безопасности Марошем Шефчовичем, спецпредставителем ЕС по Центральной Азии Эдуардсом Стипрайсом и вице-президентом Европейского инвестиционного банка Мареком Морой. Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана во вторник, 23 июня.

В ходе беседы Токаев высоко оценил итоги переговоров с лидерами ЕС Антониу Коштой и Урсулой фон дер Ляйен, на которых была подтверждена взаимная приверженность дальнейшему укреплению стратегического партнерства между Астаной и Брюсселем.

Глава государства отметил, что подписание коммерческих соглашений и меморандумов на сумму более 12 млрд долларов демонстрирует доверие европейского бизнеса к экономике Казахстана и проводимым в стране реформам.

Токаев также подчеркнул плодотворный характер сотрудничества с Европейским инвестиционным банком и выразил уверенность, что дальнейшее партнерство будет способствовать устойчивому развитию Казахстана и укреплению региональной взаимосвязанности.

В свою очередь Марош Шефчович заявил, что визит Токаева открывает новую главу в отношениях между Европейским союзом и Казахстаном.

По итогам встречи стороны договорились продолжить конструктивный диалог по совместным инициативам, представляющим взаимный интерес.