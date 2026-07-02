Токаев обсудил с международными инвесторами расширение сотрудничества и новые проекты Кроме того, президент Казахстана провел 38-е пленарное заседание Совета иностранных инвесторов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел серию встреч в рамках 38-го пленарного заседания Совета иностранных инвесторов.

Как сообщает пресс-служба казахстанского лидера, Токаев принял президента Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо.



Согласно сообщению, в ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества Казахстана и финансового института на ближайшие годы.

«Нас связывают отношения стратегического партнерства. Казахстан является одним из ключевых государств – партнеров Банка, и такое сотрудничество полностью соответствует нашей долгосрочной политике. Наше взаимодействие успешно развивается уже на протяжении многих лет», – сказал Токаев.

Было подчеркнуто, за последние тридцать лет Банк инвестировал в Казахстан более 11 млрд евро в рамках 354 проектов и юлагодаря этому стал одним из крупнейших партнеров ЕБРР в регионе.

Кроме того, Токаев приветствовал подписание Рамочного соглашения о партнерстве между правительством Казахстана и ЕБРР по расширению сотрудничества, направленного на содействие устойчивому развитию страны.

Президент заявил, что сегодня в Казахстане реализуется амбициозная программа реформ с целью построения более диверсифицированной, конкурентоспособной и технологически продвинутой экономики.

Одиль Рено-Бассо, в свою очередь, положительно оценила благоприятный инвестиционный климат в Казахстане и структурные экономические преобразования, которые формируют прочную основу для качественной реализации стратегических целей.

Кроме того, Токаев встретился с главным исполнительным директором группы компаний VEON Мухтеремом Кааном Терзиоглу, президентом Исламского банка развития Мухаммадом Сулейманом Аль-Джассером, со старшим вице-президентом Торговой палаты США Хушем Чокси, а также с исполнительным директором Cameco Corporation Тимом Гитцелем.

Токаев провел 38-е пленарное заседание Совета иностранных инвесторов

В своем выступлении на 38-м пленарном заседании Совета иностранных инвесторов президент заявил, что Казахстан неизменно сохраняет приверженность курсу устойчивого развития.

По его словам, первоочередная задача – своевременно адаптироваться к новым условиям как в экономической, так и в политической сферах.

Токаев подчеркнул, что сформирована современная институциональная среда, привлекательная для международного бизнеса, тогда как для упрощения инвестиционных процедур была запущена Национальная цифровая инвестиционная платформа, функционирующая по принципу «единого окна».

Одним из приоритетов инвестиционного сотрудничества президент Казахастана назвал формирование прозрачной и технологичной экосистемы в сфере критически важных материалов.

«Критически важные полезные ископаемые становятся ключевым стратегическим ресурсом новой индустриальной эпохи. В ответ на глобальные изменения Казахстан последовательно совершенствует нормативно-правовую базу и механизмы регулирования отрасли, создавая максимально благоприятные условия для сотрудничества с ведущими мировыми компаниями. Мы запустили Единую платформу недропользования, автоматизировавшую оказание 22 государственных услуг, связанных с лицензированием и контролем за исполнением обязательств недропользователей. В единый национальный цифровой фонд уже переведено более 4,7 миллиона архивных геологических документов и материалов, ранее существовавших исключительно в бумажном и магнитном форматах. Кроме того, мы начали использовать искусственный интеллект для ускоренного преобразования исторических геологических данных в современные машиночитаемые форматы. В рамках инициативы по созданию в Астане Регионального исследовательского центра по редкоземельным металлам формируется единый центр, который будет предоставлять международным инвесторам высокоточные геологические данные», – подчеркнул он.

Токаев отметил, что еще одним важным элементом долгосрочной стратегии развития страны является транспортно-логистическая отрасль.

«Мы стремимся превратить Казахстан в ведущий региональный логистический узел, соединяющий Европу и Азию. Через территорию нашей страны проходят 13 крупнейших международных транспортных коридоров, что делает Казахстан важнейшим звеном трансконтинентальных цепочек поставок. Около 85 процентов всех железнодорожных грузоперевозок между Китаем и Европой проходит через Казахстан, что подтверждает нашу ключевую роль в развитии мировой торговли и транспортной взаимосвязанности. Для дальнейшего укрепления этих позиций мы осуществляем масштабные инвестиции в транспортную инфраструктуру, включая строительство тысяч километров новых железных дорог, а также дальнейшее развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута, широко известного как Средний коридор. За последние пятнадцать лет Казахстан инвестировал в развитие транспортно-логистической инфраструктуры более 35 млрд долларов. При этом мы понимаем, что современная логистика требует не только качественной инфраструктуры, но и передовых цифровых решений. Именно поэтому мы принимаем меры по цифровизации всей экосистемы», – заметил президент.