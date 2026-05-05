Токаев обсудил с главой ЕЭК приоритеты ЕАЭС и развитие ИИ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Бакытжана Сагинтаева.

Как сообщает пресс-служба казахстанского лидера, Токаев заслушал доклад о «ключевых направлениях деятельности ЕЭК, а также о реализации приоритетов председательства Казахстана в органах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в 2026 году».

«Президент также был проинформирован о завершении работы над Совместным заявлением об ответственном развитии искусственного интеллекта в рамках ЕАЭС. Документ определит основные направления сотрудничества стран интеграционного объединения по развитию технологий искусственного интеллекта в отраслях экономики», - говорится в сообщении.

Президент Казахстана также был проинформирован о ходе подготовки к очередному заседанию Высшего Евразийского экономического совета и V Евразийскому экономическому форуму, которые состоятся 28-29 мая в Астане.