Токаев назвал Астану символом государственной независимости Казахстана

Новый Конституционный закон о статусе столицы усилил ведущую роль Астаны как политического, административного, экономического и культурного центра Казахстана.

Об этом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил в связи с Днем столицы, государственным праздником, который отмечается в стране ежегодно 6 июля, сообщает Акорда.

Глава государства поздравил соотечественников с праздником, отметив, что именно в Астане бьется сердце суверенного Казахстана. «Наша столица – символ Независимости государства, средоточие созидательной энергии нации, устремленной в будущее. В этом городе принимаются все судьбоносные для нашего народа решения», - следует из текста.

Президент подчеркнул, что Астана стала движущей силой масштабных исторических событий. «Наша столица обрела статус «умного города», где внедрены системы качественно нового управления. В то же время в столице появились парки, скверы, детские площадки – все это для жителей Астаны и ее гостей»,- отметил Токаев.

Глава государства назвал символичным то, что накануне Дня столицы вступила в силу Народная Конституция, открывшая, по его словам, эпохальную по своей сути страницу в летописи государства. «Это поистине историческое событие ознаменовало модернизацию основных институтов власти и общества. Новый Конституционный закон о статусе столицы усилил ведущую роль Астаны как политического, административного, экономического и культурного центра страны, подтвердил ее особое значение в дальнейшем развитии государства»,- следует из текста поздравления.

Как подчеркнул президент, последовательно укрепляется и международный авторитет Астаны, где принимаются решения по самым актуальным вопросам региональной и глобальной политики.

Астане предстоит стать ярким примером воплощения в жизнь новой общественной этики, основанной на фундаментальных принципах ответственного гражданства, «Закона и Порядка», «Таза Қазақстан». «Уверен, наша столица будет процветать и идти в авангарде строительства Справедливого Казахстана. Желаю вам, дорогие жители Астаны, благополучия и успехов!», - заключил Токаев.

День столицы празднуют в Казахстане



День столицы — государственный праздник Республики Казахстан отмечается ежегодно 6 июля. В этот день в 1994 году Верховный Совет страны принял постановление, ставшее одним из ключевых стратегических решений в новейшей истории Казахстана. Официально город Акмола, который до июля 1992 года назывался Целиноградом, был объявлен столицей республики 10 декабря 1997 года.

Уже весной следующего года, 6 мая 1998 года, главный город страны переименовали в Астану, а 10 июня того же года прошла его официальная международная презентация. В 1999 году ЮНЕСКО присвоила Астане почетное звание «Город мира» за впечатляющие темпы развития, укрепление межэтнического согласия и вклад в международный диалог.

По данным государственных СМИ, Казахстан официально перешагнул отметку в 20 млн жителей — общая численность населения страны составила 20 575 979 человек.

На этом фоне столица показывает самый высокий темп прироста населения в стране — 2,17%. Если в год переноса здесь жили 225 тыс. человек, то сейчас численность населения Астаны достигла 1 674 699 человек. Главным событием текущего 2026 года в Астане стал долгожданный запуск LRT — первой в Казахстане легкорельсовой системы с беспилотными поездами и оплатой с помощью Face ID.

Экономический и туристический потенциал Астаны также демонстрирует рекордные показатели. Объем инвестиций в основной капитал в сфере туризма по итогам прошлого 2025 года достиг рекордного максимума среди регионов страны и составил 438,3 миллиарда тенге.

Город стоит на степной равнине. Рельеф занимаемой им территории представляет собой низкие надпойменные террасы.

Астана расположена на берегах реки Ишим и разделена на две части: правый и левый берега. Гидрографическая сеть города представлена не только единственной рекой Ишим, но и ее незначительными правыми притоками Сарыбулаком и Акбулаком. В радиусе 25-30 км вокруг города имеются многочисленные пресные и соленые озера.

