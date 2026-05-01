Токаев: концепция «Закон и Порядок» стала фундаментом масштабной модернизации Казахстана

Концепция «Закон и Порядок» стала фундаментом масштабной модернизации Казахстана.

Об этом говорится в тексте поздравления президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с праздником единства народа Казахстана, опубликованном в пятницу, 1 мая пресс-службой Акорды.

Глава государства отметил, что этот день символизирует непреходящие ценности казахстанского общества: солидарность и сплоченность, толерантность и уважение, патриотизм и любовь к родной земле.

«Волею судеб Казахстан объединил под своим священным Шаныраком людей разных этносов, ставших одной большой семьей. Это наше достояние. «Согласие – бесценное счастье» («Татулық – таусылмас бақыт»), – так издревле гласит народная мудрость», - заявил Токаев.

По словам президента, важно, чтобы традиции миролюбия, сострадания, взаимопомощи оставались неотъемлемой частью национального менталитета единого народа в стране.

«Мы разные, но мы едины. Формула «Единство в многообразии» емко отражает саму суть государственной политики и повседневного бытия казахстанцев. Поэтому в преамбуле новой Конституции четко сформулированы такие принципы, как единство, солидарность, межэтническая и межконфессиональная гармония», - следует из текста.

Токаев отметил, что это осознанный выбор граждан Казахстана, желающих жить и работать в справедливом, стабильном, благополучном обществе, где каждый человек имеет равные права и возможности. «Гарантия этому – концепция «Закон и Порядок», ставшая фундаментом масштабной модернизации нашей страны»,- подчеркнул президент.

Сопричастность к общему прошлому, настоящему и будущему – созидательная сила патриотизма и неисчерпаемый жизненный ресурс народа Казахстана, отметил глава государства, выразив уверенность в том, что народ сможет достигнуть новых высот по пути к прогрессу. Токаев пожелал соотечественникам крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов также поздравил соотечественников с 1 мая — Днем единства народа Казахстана.

Глава Кабмина отметил, что этот праздник по праву считается ярким символом мира, взаимного уважения и единства всех этносов нашего многонационального общества. «В нем гармонично переплетаются уникальные традиции и многообразие культур, которые мы бережно храним как наше общее достояние», - обратился он.

Олжас Бектенов отметил, что гармония и стабильность казахстанского общества — одно из наших богатств и прочная основа устойчивого развития. «Наша страна уверенно вступает в новый этап своего развития, преодолевая все вызовы и стремясь к общим целям. Конституция, принятая на всенародном референдуме, стала выражением воли наших граждан и важным шагом на пути к построению Справедливого Казахстана. Именно этот принцип является залогом стабильности и устойчивого развития Казахстана. В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, благополучия каждому дому и больших успехов во всех начинаниях!», — подчеркнул премьер-министр Казахстана.

Праздник единства народа Казахстана — государственный праздник в Казахстане, отмечаемый ежегодно 1 мая.

Праздник начал отмечаться в 1996 году. 18 октября 1995 года Нурсултан Назарбаев, занимавший на тот момент должность президента, подписал указ об объявлении 1 мая Днем единства народа Казахстана, отменив тем самым празднование Дня труда.

