Токаев: Казахстан стремится стать одним из ведущих логистических узлов Европы и Азии Президент Казахстана в ходе телемоста дал старт строительству ряда автомобильных дорог

Казахстан нацелен на то, чтобы стать одним из ведущих логистических узлов Европы и Азии. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в понедельник, 3 августа.

Как сообщила пресс-служба Акорды, глава государства выступил на телемосте, посвященном началу строительства автодорог Кызылорда – Саксаульск, Улгайсын – Саксаульск и Бейнеу – Саксаульск.

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев заявил, что сегодня начинается строительство крупных проектов, имеющих особое стратегическое значение для страны.

По его словам, транспортно-логистическая отрасль является мощным локомотивом экономического роста Казахстана, находящегося на перекрестке важнейших путей. «Дороги – артерии жизни. Государство неизменно уделяет первостепенное внимание развитию этой сферы. Наша цель – укрепить статус Казахстана как ключевого транзитного хаба Евразии»,- заявил казахстанский лидер.

Глава государства обратил внимание на то, что Казахстан служит главным мостом, соединяющим Европу и Азию. «Основная часть сухопутных грузоперевозок между Востоком и Западом проходит через Казахстан. Поэтому формирование современной, передовой транспортной системы является стратегической задачей»,- сказал Токаев, указав на большую работу, которая проводится в стране в этом направлении.

Президент отметил огромный потенциал Казахстана в транспортно-логистической сфере. «В прошлом году общий объем перевозок в стране вырос на 6% и составил около 37 млн тонн. В этом году завершится строительство железнодорожных линий Мойынты – Кызылжар и Дарбаза – Мактаарал, а в следующем году – Бахты – Аягоз. Кроме того, мы уделяем особое внимание автомобильной отрасли. В последние годы в Казахстане проводится масштабная модернизация автодорог», - отметил он.

Глава государства сообщил, что в настоящее время дорожно-ремонтные работы охватили все регионы. «Сегодня Казахстан переживает грандиозный строительный бум. Безусловно, это наглядно подтверждает, что страна взяла курс на уверенный рост и перешла к качественно новому этапу модернизации», – отметил президент.

Проект Бейнеу-Саксаульск

Касым-Жомарт Токаев рассказал о запуске проекта по прокладке новой автомагистрали Бейнеу – Саксаульск общей протяженностью 800 км.

По его мнению, эта дорога призвана обеспечить не только межрегиональное сообщение, но и превратиться в ключевую международную транспортную артерию.



«Укрепляя связи внутри Казахстана, дорога станет также «золотым мостом» между Китаем и Европой. Проект напрямую соединит контрольно-пропускные пункты на границе Китая с портами Актау и Курык. В результате протяженность грузоперевозок из КНР в Европу сократится на 1 тыс. километров, а время доставки – до 3 дней. Мы начинаем реализацию исключительно важной инициативы, которая послужит и нашему благополучию, и благополучию наших соседей»,- подчеркнул президент.

Токаев убежден, что автодорога Бейнеу – Саксаульск, несомненно, обретет статус ключевой транспортной артерии республиканского, регионального и трансконтинентального значения.

Именно поэтому для данного маршрута наиболее точно подходит название «Аральско-Каспийская магистраль, заметил глава государства.

Наряду с этим Президент заявил, что начнутся работы по расширению пропускной способности и комплексной реконструкции трасс Кызылорда – Саксаульск и Улгайсын – Саксаульск, общая протяженность которых составляет 774 километра.

«После запуска магистралей грузопоток увеличится в 2,5 раза и достигнет 13,2 млн тонн ежегодно. Безусловно, данные проекты, внесут вклад в развитие национальной экономики и туризма, а также повышение благосостояния населения. Главная цель – превратить нашу страну в один из ведущих логистических узлов, соединяющих Европу и Азию», - добавил Токаев.

