Токаев: Казахстан рассматривает Турцию как важного стратегического партнера

Казахстан рассматривает Турцию как важного стратегического партнера. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совместной пресс-конференции с главой Турецкого государства Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Казахский и турецкий народы связывают многовековые братские узы, схожие культурные и духовные ценности. Нас объединяют искреннее стремление к благополучию друг друга, общность целей и четкое видение будущего. Наша главная задача – укрепление единства наших народов и повышение их благосостояния. Сегодня Турция – это влиятельное в мировой политике государство с динамичной экономикой и высоким авторитетом на международной арене. Безусловно, это заслуга Президента Реджепа Тайипа Эрдогана, и это признано во всем мире. Еще раз подчеркну, что значительное упрочение авторитета Турции и большой прогресс достигнуты благодаря дальновидному руководству и неустанным усилиям ее Президента. Кроме того, считаю, что в основе этих достижений лежат непреходящие ценности турецкого народа: мудрость, трудолюбие, мужество и нерушимая сплоченность», – сказал президент Казахстана.

По словам главы государства, в последние годы многогранное двустороннее взаимодействие демонстрирует высокую динамику развития.

«Сегодня состоялось 6-е заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня. Заседание прошло продуктивно. Определены приоритетные сферы взаимодействия, которые придадут дополнительный импульс нашему партнерству. Мы договорились о дальнейшем укреплении наших политических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей. Подписан ряд важных межправительственных документов, обеспечивающих правовую основу для достижения намеченных целей. Главное, мы приняли Декларацию «О вечной дружбе и расширенном стратегическом партнерстве», которая призвана вывести казахско-турецкое сотрудничество на качественно новый уровень. Этот исторический документ, по сути, является уникальным символом единства двух народов и их устремленности к светлому будущему», – отметил Токаев.

Президент подчеркнул, что Турция входит в число крупнейших инвестиционных партнеров Казахстана.

«На сегодняшний день турецкие предприниматели инвестировали в экономику нашей страны около 6 млрд долларов. Вложения Казахстана в экономику братской Турции также растут, достигнув порядка 2,5 млрд долларов. На сегодняшний день в Казахстане работают порядка 4 тысяч турецких компаний, деятельность которых служит залогом нашего долгосрочного партнерства. Турция также входит в пятерку крупнейших торговых партнеров нашей страны. Объем двусторонней торговли вырос на 8,8% и превысил 5 млрд долларов. Конечно, учитывая потенциал наших экономик, есть все возможности для увеличения данного показателя. Уверен, что казахско-турецкий бизнес-форум, в котором мы сегодня с г-ном Реджепом Тайипом Эрдоганом примем участие, будет способствовать наращиванию торгово-экономического сотрудничества двух стран. Мы всегда готовы оказать поддержку турецким инвесторам как открытым и надежным партнерам. Приглашаем турецкие компании к участию в крупных долгосрочных стратегических проектах», — сказал он.



Токаев заявил, что в соответствии с новой Конституцией в Казахстане гарантируется и равным образом защищается собственность всех форм, а также обеспечена защита прав инвесторов.



«Помимо этого, наши турецкие друзья могут воспользоваться национальной программой Altyn Visa. Предпринимателям и специалистам, получившим эту визу, предоставляются налоговые и миграционные льготы. В текущих геополитических условиях стратегическая роль транспортно-логистического комплекса приобретает особое значение. На сегодняшний день отмечается устойчивый рост грузопотока между двумя государствами. По итогам прошлого года объем железнодорожных перевозок увеличился на 35%, а автомобильных – на 5%. Наши страны можно назвать мостом, прочно связывающим Восток и Запад. Нам необходимо максимально использовать это общее достояние. Поэтому мы с уважаемым г-ном Реджепом Тайипом Эрдоганом договорились о повышении потенциала Среднего коридора посредством реализации ряда проектов», - указал Токаев, отметив, что это решение полностью отвечает интересам обоих народов.

“В то же время стратегически важным направлением остается сфера воздушного транспорта и грузоперевозок. Компания TAV Airports Holding намерена превратить международный аэропорт Алматы в логистический хаб Центральной Азии. Мы в свою очередь готовы оказать всестороннюю поддержку данному проекту. Рассчитываем на тесное сотрудничество с турецкими инвесторами в реализации и других инициатив в сфере транспорта и логистики. Правительство Казахстана готово предоставить специальные преференции турецкому бизнесу», – сказал президент.

Токаев также сообщил, что во время переговоров с президентом Турции особое внимание было уделено вопросам энергетического комплекса.

«На фоне текущей ситуации на нефтегазовом рынке достигнута договоренность об углублении сотрудничества в этой отрасли. Мы приветствуем планы компании Turkish Petroleum Corporation выйти на рынок Казахстана. Наша страна заинтересована в совместной реализации крупных проектов. В числе приоритетных направлений двустороннего взаимодействия – горнодобывающий комплекс. Турецкие компании обладают богатым опытом в разработке месторождений полезных ископаемых, переработке металлов и производстве лития. В связи с этим я призвал предпринимателей братской страны принять активное участие в наших крупных проектах. Еще одна важная отрасль – сельское хозяйство. В этой отрасли реализуется ряд инвестиционных проектов, в том числе с участием компаний Tiryaki Agro и Alarko Holding. Кроме того, мы с Президентом Турции договорились в ближайшее время принять Дорожную карту, направленную на увеличение взаимной торговли сельскохозяйственной продукцией. Этот шаг будет способствовать росту экспорта зерновых культур. Известно, что Турция широко применяет современные агротехнологии. Мы готовы укреплять сотрудничество в данном направлении», – заявил Токаев.

По словам президент Казахстана, развитие информационных технологий, использование передовых цифровых подходов в экономике является требованием времени.

«Казахстан рассматривает развитие сферы искусственного интеллекта и цифровизации как стратегический приоритет. В этой сфере предприниматели двух стран реализовали ряд успешных проектов. В частности, стоит отметить казахско-турецкие цифровые платформы. Компания Kaspikz вдохнет новую жизнь в деятельность турецкой компании Hepsiburada. А Freedom Holding участвует в формировании цифровой экосистемы и брокерских услуг на рынке Турции. Наряду с этим подписан меморандум между турецкой биржей Borsa Istanbul и Международным финансовым центром «Астана». Все это, несомненно, еще больше усилит взаимодействие двух стран в сфере цифровой торговли», – выразил уверенность глава казахстанского государства.

По мнению Токаева, культурно-гуманитарные связи тоже является золотым мостом казахско-турецких отношений. «Особое место уделяется контактам в сфере образования и науки. Сегодня в провинции Газиантеп, пострадавшей от землетрясения (6 февраля 2023 года), состоялась церемония открытия новой школы, построенной Казахстаном. Это яркое проявление поддержки и искреннего отношения казахского народа к Турции», - отметил он.

Глава государства также акцентировал внимание на том, что между Казахстаном и Турцией установились прочные отношения, основанные на взаимном уважении, братстве и дружбе.

«Безусловно, большая заслуга в этом принадлежит Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, который вносит значительный вклад в укрепление единства двух стран. Он также прилагает огромные усилия для усиления казахско-турецкого взаимодействия в общественно-политической, социальной и культурно-гуманитарной сферах. Поэтому я принял решение наградить моего дорогого друга и брата Реджепа Тайипа Эрдогана орденом Qoja Ahmet Yasaui, названным именем видного духовного лидера тюркского мира», – сказал Токаев.

Президент Казахстана сообщил, что обменялся мнениями с турецким лидером по актуальным мировым проблемам.

«В нынешний сложный период мы выразили обеспокоенность в связи с обострением вооруженных конфликтов. Предметом нашего разговора стало также ослабление международного права и снижение влияния универсальных организаций. Мы пришли к общему выводу о необходимости усиления роли Организации Объединенных Наций, строгого соблюдения ее резолюций и Устава, обеспечения верховенства международного права и приверженности принципу справедливости. Мы отметили необходимость решения всех споров и конфликтов мирным путем через дипломатические переговоры. Казахстан и Турция и впредь будут продолжать взаимодействие в рамках международных организаций. Мы объединим наши усилия во имя обеспечения глобальной стабильности и безопасности», – добавил он.