Президент выступил на международном форуме «Административная юстиция и ее роль в обеспечении верховенства права»

Токаев: Казахстан - один из лидеров в регионе по показателям привлечения иностранных инвестиций Президент выступил на международном форуме «Административная юстиция и ее роль в обеспечении верховенства права»

Казахстан занимает лидирующие позиции в регионе по показателям привлечения иностранных инвестиций.

Об этом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, выступая на международном форуме «Административная юстиция и ее роль в обеспечении верховенства права», сообщила Акорда в пятницу, 5 июня.



По словам президента, важным фактором инвестиционной привлекательности страны является деятельность Международного финансового центра «Астана» (МФЦА), где в соответствии с принципами английского права функционируют Суд и Арбитражный центр. «Имеется еще один важный фактор притяжения инвестиций. На базе МФЦА в соответствии с принципами английского права у нас функционируют Суд и Арбитражный центр», — отметил Токаев.

Глава государства также подчеркнул эффективность Инвестиционного штаба при Правительстве, который оперативно решает проблемные вопросы по реализации инвестиционных проектов.

Кроме того, по указу Президента при Генеральной прокуратуре был создан Комитет по защите прав инвесторов.

«Мы как государство, максимально заинтересованное в улучшении делового и инвестиционного климата, держим работу в этой сфере на особом контроле. В настоящее время Казахстан лидирует в регионе по показателям привлечения иностранных инвестиций», — заявил президент.



- Казахстан вступил на путь масштабной правовой и общественной модернизации.



Глава государства отметил, что за последние годы Казахстан вступил на путь масштабной правовой и общественной модернизации.

«В стране начала формироваться новая политическая культура. Как цивилизованное государство мы должны сделать принцип «Закон и порядок» неотъемлемой частью нашей национальной идентичности», - отметил глава государства.

По его словам, необходимо простым и доступным языком разъяснять всем гражданам, особенно молодежи, важность уважения к закону и его соблюдения. «Уважение к закону и поддержание порядка — это важное условие, открывающее путь к достойной жизни каждого человека. Этот основополагающий принцип четко закреплен в нашей новой Конституции, принятой на общенациональном референдуме», — сказал Касым-Жомарт Токаев.

По словам президента, главный документ страны является прочной основой справедливого общества, предоставляющего равные возможности для всех граждан.

«Человек и его жизнь — главная ценность, заложенная в основу Конституции нашей страны. В Основном законе определено, что защита прав и свобод граждан, обеспечение верховенства права и повышение качества жизни населения являются главными задачами государства», — подчеркнул глава государства.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что в основу масштабных преобразований заложены принципы открытого диалога, учета запросов общества и оперативного реагирования на обращения граждан. «Представители всех уровней власти, включая министров, акимов и депутатов, должны принимать самое активное участие в этой важной работе. Это конституционная обязанность государственных служащих», — сказал президент.

Ранее председатель Верховного суда РК Асламбек Мергалиев сообщил, что уровень полного доверия населения к судебным органам Казахстана достиг 63,2%.

