Токаев: Казахстан готов поставлять ЕС 21 критически важный минерал

Казахстан готов поставлять 21 из 34 минералов, включенных в перечень критически важных сырьевых ресурсов Европейского Сююза (ЕС). Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на круглом столе «Казахстан – ЕС» с участием представителей деловых кругов государств – членов Евросоюза.

Токаев отметил, что отношения между Казахстаном и ЕС обрели подлинно стратегический характер.

«Сегодня Европейский Союз является нашим крупнейшим торговым и инвестиционным партнером, на долю которого приходится почти половина всех прямых иностранных инвестиций, привлеченных в Казахстан. Только в прошлом году двусторонний товарооборот превысил 45 млрд долларов», - сказал он.

Президент Казахстана также сообщил европейским партнерам о стремлении Республики стать региональным логистическим хабом, соединяющим Европу с Центральной Азией, Китаем, Кавказом и Ближним Востоком.

«Мы вкладываем значительные средства в инфраструктуру, включая строительство тысяч километров новых железных дорог и развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута. Эти усилия органично вписываются в стратегию Европейского Союза Global Gateway, превращая Средний коридор в ключевую и устойчивую магистраль для безопасного евроазиатского сообщения. Модернизация транспортной инфраструктуры уже принесла впечатляющие результаты. За последние шесть лет объемы грузоперевозок по этому маршруту выросли в пять раз – с 0,8 млн до 4,1 млн тонн в год. Наша цель – увеличить его пропускную способность до 10 млн тонн», - отметил он.

Кроме того, Токаев заявил о готовности страны выступить надежным партнером Европы в области критически важных минералов.

«Казахстан готов поставлять 21 из 34 минералов, включенных в перечень критически важных сырьевых ресурсов ЕС. Чтобы максимально использовать этот потенциал, мы предлагаем модель сотрудничества по схеме «офтейк». Это будет способствовать развитию внутренней переработки и созданию производств с высокой добавленной стоимостью. Результатом этого партнерства станет создание Регионального исследовательского центра по редкоземельным металлам. В то же время Казахстан по-прежнему привержен продвижению глобального энергетического перехода. Как известно, наша страна является крупнейшим в мире производителем урана, обеспечивающим около 40% мирового спроса. Наряду со значительными запасами нефти, газа и угля, мы активно развиваем проекты по производству «зеленого» водорода. Кроме того, на территории Казахстана находятся значительные неразработанные запасы лития, никеля, ванадия и кобальта. В конечном итоге, мы предлагаем нашим партнерам прагматичную формулу: «инвестиции и технологии в обмен на доступ к стратегическим ресурсам» в полном соответствии с европейскими стандартами», – сказал президент.

По мнению главы государства, Казахстан последовательно укрепляет свои стратегические позиции в качестве надежного партнера и гаранта энергоснабжения Европейского Союза.

«За прошедший год доля казахстанской сырой нефти, поставляемой на европейский рынок, составила почти 13%. Мы подтверждаем нашу непоколебимую приверженность расширению сотрудничества с европейскими партнерами, направленного на увеличение объемов поставок и укрепление региональной энергетической безопасности. В связи с этим обеспечение стабильной и надежной работы Каспийского трубопроводного консорциума остается важнейшим стратегическим приоритетом, – подчеркнул он.