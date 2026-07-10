Токаев и Трамп обсудили двустороннее сотрудничество Состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с американским коллегой Дональдом Трампом

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом.

Как сообщает пресс-служба казахстанского лидера, Токаев поздравил Трампа с 250-летием независимости США, подчеркнув, что в течение сравнительно короткого исторического периода – трех поколений жизни людей – страна сумела стать могущественной глобальной державой.

Президент Казахстана отметил, что политика здравого смысла, лежащая в основе внутриполитического курса Администрации США, по своей сути созвучна реализуемой в стране стратегии строительства Справедливого Казахстана на основе принципа «Закон и Порядок». И в этой связи Токаев выразил поддержку политике Дональда Трампа.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам двустороннего экономического сотрудничества и политического взаимодействия.

Токаев отметил высокую динамику реализации важных соглашений, достигнутых в ходе его визита в Вашингтон в ноябре прошлого года.

Глава государства подтвердил неизменность позиции Казахстана относительно недопустимости распространения ядерного оружия и обогащенного урана, важности сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) в целях укрепления режима международного контроля.



Кроме того, была высказана положительная оценка недавних встреч и переговоров в Акорде с сенатором Стивом Дэйнсом, специальным посланником Президента США Серджио Гором и другими высокопоставленными представителями Белого дома и американских деловых кругов.

Токаев также пригласил Дональда Трампа посетить Казахстан с визитом в удобное для него время.