Токаев и Мирзиёев посетят Москву для участия в мероприятиях ко Дню Победы В опубликованном накануне списке Кремля президенты Казахстана и Узбекистана не значились

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в торжественных мероприятиях в Москве, посвященных 81-й годовщине Победы над нацизмом. Об этом сообщает пресс-секретарь президента Республики Казахстан Айбек Смадияров.

«Кремль выразил удовлетворение в связи с этим решением казахского лидера, назвав его предстоящий рабочий визит в Москву «дружественным шагом». В рамках визита запланирована отдельная встреча Касым-Жомарта Токаева с (президентом РФ) Владимиром Путиным», - говорится в сообщении.

Сообщается, что главы государств обсудят ключевые вопросы стратегического сотрудничества в преддверии визита президента России в Казахстан, запланированного на конец мая.

Кроме того, в торжественных мероприятиях по случаю 81-й годовщины Победы во Второй мировой войне примет участие президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев.

Как сообщили в пресс-службе узбекского лидера, Мирзиёев 8 мая отбыл с рабочим визитом в город Москву.

«Программой пребывания предусмотрено участие главы нашего государства в торжественных мероприятиях по случаю 81-й годовщины Победы во Второй мировой войне», - следует из сообщения.

Ранее, 7 мая помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Москва специальным образом не приглашала иностранных гостей для участия в праздничных мероприятиях в честь Дня Победы.

Накануне пресс- служба Кремля опубликовала список глав иностранных делегаций, прибывающих в Москву на празднование Дня Победы. Президенты Казахстана и Узбекистана в нем не значились.