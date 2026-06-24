Токаев и Мирзиеев обсудили развитие казахско-узбекского сотрудничества В ходе телефонного разговора главы государств отметили высокую динамику развития казахско-узбекских отношений

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана в среду, 24 июня.

В ходе беседы главы государств с удовлетворением отметили высокую динамику развития казахско-узбекских отношений.

Лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы дальнейшего укрепления двустороннего взаимодействия. Особое внимание было уделено практической реализации договоренностей, достигнутых по итогам встречи президентов в Бухаре в апреле текущего года.

Стороны подчеркнули важность активных контактов между администрациями президентов, правительствами и профильными ведомствами для обеспечения поступательного развития сотрудничества и продвижения совместных инициатив.

Кроме того, Токаев и Мирзиеев обменялись мнениями по ключевым вопросам региональной и международной повестки дня, а также рассмотрели график предстоящих двусторонних мероприятий.

Ранее, в апреле 2026 года президент Казахстана провел неформальную встречу с Мирзиеевым в Бухаре.