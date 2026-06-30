Токаев заявил о «капитальном ремонте» госуправления в республике с 1 июля Президент Казахстана выступил на последнем совместном заседании палат Парламента страны VIII созыва

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о «капитальном ремонте» государственного управления в республике с 1 июля.

Как сообщает пресс-служба казахстанского лидера, Токаев выступил на последнем совместном заседании палат Парламента страны VIII созыва.

«Уже завтра вступает в силу новая Конституция нашей страны. Наряду с Основным законом коренным образом обновится и система государственной власти. На смену двухпалатному Парламенту приходит однопалатный Курултай», - сказал Токаев, выразив «глубокую признательность депутатам Мажилиса и Сената всех созывов за безукоризненную добросовестность и беззаветное служение Родине».

«Как известно, уже завтра будет дан старт глубокой модернизации всей системы государственного управления. Это не очередная административная реформа. Это, по сути, запуск нового исторического времени, начало беспрецедентных по своему значению и последствиям преобразований. Другими словами, планируется провести капитальный ремонт всего «здания» казахской государственности.Обеспечивая сохранность и незыблемость фундамента и несущих конструкций Независимости страны, мы обязаны качественно улучшить систему государственного управления», - отметил президент.

Токаев указал, что переход к новой модели экономического развития требует всестороннего укрепления энергетической, инженерной и транспортно-логистической инфраструктуры.

«В энергетическом балансе Казахстана традиционно доминируют ископаемые виды топлива – уголь, нефть, газ. Углеводороды остаются основой национальной экономики, они обеспечивают подавляющую часть валютных поступлений в бюджет.Помимо экспортных доходов, углеводородное сырье выполняет роль доступного по цене источника тепла и энергии для наших городов и сел. Поэтому мы планируем ускорить газификацию страны. Поставлена задача увеличить нынешний показатель газификации (почти 65 процентов) до 80 процентов», - сказал он.

По словам Токаева, валовой внутренний продукт Казахстана впервые в истории преодолел рубеж в 300 миллиардов долларов, а ВВП на душу населения с 2019 года увеличился в полтора раза – до 15 тысяч долларов.

Президент также напомнил, что Казахстан лидирует по добыче урана в мире и обладает ядерной инфраструктурой.

«Поэтому выбор в пользу атомной генерации – абсолютно правильный. Это решение народа в ходе исторического референдума в 2024 году по сути носит цивилизационный характер. Это гарантия энергетического суверенитета страны, надежная база энергоемкой цифровой экономики будущего.В следующем году начнется строительство первой атомной электростанции.Нам необходимо сосредоточиться на еще одном важнейшем элементе инфраструктурного каркаса страны – транспортно-логистической отрасли», - отметил он.

Токаев сообщил, что объем грузоперевозок по Среднему коридору за последние шесть лет вырос в пять раз, превысив отметку в четыре миллиона тонн в год.

«Уверен, благодаря последовательным шагам Казахстан утвердится в статусе надежного энергетического донора и станет одним из ведущих транспортно-логистических узлов в регионе», - добавил он.