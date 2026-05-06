Токаев заявил об укреплении армии Казахстана в соответствии с требованиями времени Нам необходимо наращивать оборонный потенциал и продолжать, в первую очередь, технологическую модернизацию Вооруженных сил, - президент Казахстана

В Казахстане в настоящее время принимаются все необходимые меры для укрепления армии в соответствии с требованиями времени. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на церемонии вручения государственных наград и воинских званий.

«Наши воины эффективно решают самые сложные задачи, внося значительный вклад в дело укрепления глобальной стабильности. Казахстан – единственная страна в Содружестве Независимых Государств, имеющая мандат Организации Объединенных Наций на осуществление самостоятельных миротворческих миссий. Это свидетельствует о высоком авторитете Вооруженных сил Казахстана на международной арене», – сказал Токаев, слова которого приводит пресс-служба казахстанского лидера.

По его словам, вопросы безопасности, усиления обороноспособности страны, повышения престижа службы являются «ключевыми государственными приоритетами и задачами».

«Мы убеждены, что все конфликты должны решаться дипломатическими средствами, посредством переговоров, однако в случае необходимости готовы отстаивать свои интересы не только с помощью дипломатии, но и с более жестких позиций. Считаем, что следует строго следовать принципам и нормам международного права. Казахстан продолжит укреплять дружественные отношения со всеми странами мира. Эти незыблемые принципы четко закреплены в нашей новой Конституции. Однако это не означает, что можно сидеть сложа руки. Наша страна должна быть готова к предупреждению различных вызовов и отражению любых угроз. Поэтому нам необходимо наращивать оборонный потенциал и продолжать, в первую очередь, технологическую модернизацию Вооруженных сил. Это требование нынешнего нестабильного, турбулентного времени. С учетом этого, прежде всего, необходимо провести глубокие реформы в наших Вооруженных силах и военизированных структурах. Это стратегически важная задача, которую следует решить в краткие сроки – в течение двух лет», – отметил казахстанский лидер.