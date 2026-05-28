В Астане состоялись переговоры президентом Казахстана и России в расширенном составе

Токаев заявил об отсутствии спорных вопросов между Казахстаном и Россией В Астане состоялись переговоры президентом Казахстана и России в расширенном составе

Глава государства на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в расширенном составе подчеркнул, что рассматривает государственный визит российского лидера в Казахстан как подтверждение особого характера отношений в духе всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.

«Для Казахстана дружественные, близкие связи с Россией, без преувеличения, представляют первостепенную важность. Благодаря совместным усилиям двустороннее сотрудничество продолжает уверенно развиваться во всех сферах и, можно сказать, служит образцовым примером межгосударственных связей. Мы провели достаточно успешные переговоры в узком формате, подтвердили взаимную нацеленность на укрепление нашего многопланового партнерства. Между нашими странами не существует каких-либо так называемых спорных вопросов. Есть только позитивная динамика, и мы неустанно развиваем сотрудничество, наполняя его новыми идеями и проектами», — сказал президент.

Токаев особо отметил значение принимаемого Совместного заявления «О семи основах дружбы и добрососедства народов Казахстана и России».

«Этот документ отражает дух наших взаимоотношений и закрепляет общую приверженность их углублению на прочной, долгосрочной основе», — сказал он.

Как отметил глава государства, несмотря на непростую обстановку в мире, двустороннее сотрудничество, особенно в экономической сфере, успешно развивается.

«Россия является крупнейшим инвестором казахстанской экономики среди всех присутствующих здесь государств. Казахстанские вложения в российскую экономику превысили 9 млрд долларов – это хороший показатель. Это результат совместной работы администраций, правительств, и как мы договорились, эта работа будет иметь свое успешное продолжение. На сегодняшний день сформирован пул из 177 совместных проектов с общим объемом инвестиций практически 53 млрд долларов, 122 проекта вошли в так называемый операционный цикл, то есть реализованы», — сообщил Токаев.

Президент Казахстана также отметил сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере.

«Недавно в Астане состоялись Дни России в Казахстане, которые с большим воодушевлением были встречены жителями и гостями столицы. Знаковыми событиями в прошлом году стали открытие "Аллеи Вечной дружбы Казахстана и России" в Астане и Сквера Дружбы Казахстана и России в Москве», — подчеркнул он.

По словам Токаева, укреплению гуманитарных контактов послужит проведение Третьих «Игр будущего» в Астане.

«Особо хотел бы отметить проект "Сириус" в Казахстане. Я лично поддерживаю, поскольку считаю, что он очень полезен для подготовки кадров будущего», — подчеркнул глава государства.

Отдельно было отмечено взаимодействие Казахстана и России в рамках различных многосторонних площадок.

«Хотел бы особо отметить тот факт, что Казахстан и Россия достаточно продуктивно работают в формате "Центральная Азия – Россия". Думаю, что именно этот формат должен укрепляться в контексте того внимания, которое сейчас во всем мире проявляется именно к региону Центральной Азии», — сказал Президент.

Токаев также поблагодарил Владимира Путина за статью, опубликованную накануне визита.

«Очень интересная, содержательная статья, она получила положительный отклик со стороны нашей общественности. Мы будем и далее работать в направлении укрепления стратегического партнерства и союзнических взаимоотношений между нашими странами», — заявил он.



Президент РФ Владимир Путин заявил, что российско-казахстанское сотрудничество динамично развивается на принципах равноправия и взаимного уважения.

«В ходе Вашего государственного визита в Москву в прошлом году мы зафиксировали в нашем совместном заявлении, что двусторонние отношения вышли на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства, союзничества. Так оно и есть. Мы работаем по всем направлениям», — сказал Путин.

Президент России отметил, что сторонам предстоит принять совместное заявление «О семи основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана».

«Подготовлен также солидный пакет межправительственных, межведомственных и коммерческих соглашений, охватывающих все сферы сотрудничества от экономики и энергетики до культурно-гуманитарных проектов. Уверен, что все это будет не только принято, но и ляжет в основу укрепления нашего фундамента взаимодействия», — подчеркнул он.

По словам Путина, реализуется 70 совместных инвестпроектов, и «это только начало».

«Намечаются перспективные направления нашего сотрудничества, которые, безусловно, принесут очень хороший результат», — заявил президент России.

Кроме того, в ходе встречи были обсуждены перспективы расширения взаимовыгодного сотрудничества и реализации совместных проектов в сферах промышленности, энергетики, транспорта и логистики, агропромышленного комплекса и цифровизации.