Токаев: единство тюркских государств приобретает особое значение в период турбулентности Президент Казахстана выступил на неформальном саммите ОТГ в городе Туркестан

Об этом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил на неформальном саммите Организации тюрских государств (ОТГ), сообщила пресс-служба Акорды в Telegram-канале в пятницу, 15 мая.

Глава государства напомнил, что Туркестан с его древней историей называют вратами двух миров, колыбелью и духовным центром, объединяющим весь тюркский мир.

Расположенный здесь Мавзолей Хазрета Султана считается символом духовного единства и исторической преемственности, напомнил глава государства. «Искренне верю, что, популяризация наследия Яссауи – духовного ориентира тюркского мира – позволит нам еще сильнее укрепить узы братства между нашими народами», - сказал президент.

- В период турбулентности единство тюркских государств приобретает особое значение

Токаев отметил, что в эпоху сложной и нестабильной геополитической ситуации наблюдается эскалация конкуренции на международном и региональном уровнях, все чаще происходят вооруженные столкновения и войны.

«Мы все видим, какое дестабилизирующее влияние данные процессы оказывают на мировую экономику. Последствия ситуации на Ближнем Востоке начинают ощущать и страны соседнего региона. В этот период турбулентности единство тюркских государств приобретает особое значение, поскольку нас объединяют многовековая общая история», - отметил глава государства.

Токаев убежден, что в нынешних реалиях тюркским государствам необходимо активизировать экономическое и инвестиционное партнерство, консолидировать усилия ради общего прогресса».

Глава государства подчеркнул важность саммита, посвященного теме искусственного интеллекта и цифрового развития. «Сегодня весь мир сталкивается с беспрецедентными изменениями и новыми вызовами. В условиях обострения технологической конкуренции, многие государства на первый план выдвигают цель закрепиться в статусе инновационного лидера. Технологический прогресс стал фактором стабильности и безопасности во всех странах мира. Это означает, что государства, которые своевременно внедряют цифровые технологии, не останутся на обочине прогресса»,- привлек внимание президент.

Токаев отметил, что государствам – членам Тюркского совета необходимо консолидировать усилия, чтобы не отстать от процесса технологической модернизации. Цифровая трансформация и внедрение искусственного интеллекта призваны обеспечить общий прогресс тюркского мира, отметил он.

- Превращение в цифровое государство – стратегический приоритет Казахстана

Касым-Жомарт Токаев рассказал о значимости развития цифровизации для Казахстана. «Превращение в цифровое государство – стратегический приоритет Казахстана. Нынешний год в нашей стране объявлен Годом цифровизации и искусственного интеллекта. В Астане открыт Международный центр искусственного интеллекта Alem.ai, запущены два суперкомпьютера»,- напомнил президент. Следующая задача, по его словам, заключается в создании «Долины центров обработки данных». Этот проект откроет странам региона широкие перспективы для привлечения крупнейших технологических компаний и международного цифрового капитала, привлек внимание президент.

В целях превращения Казахстана в ведущий региональный хаб начата работа по оптимизации миграционных процедур, также введена «Золотая виза» для зарубежных предпринимателей, инвесторов и квалифицированных специалистов, принят Цифровой кодекс, вступил в силу Закон об искусственном интеллекте, рассказал президент.

Глава государства напомнил о ряде инициатив в сфере цифрового развития и кибербезопасности, выдвинутых на прошлогоднем саммите в Габале. Казахстан, по его словам, подготовил пакет документов по данным инициативам и направил его на рассмотрение государствам – участникам Организации.

Реализация данных мер соответствует взаимным интересам наших стран, что, несомненно, обеспечит высокую эффективность и динамику дальнейшего сотрудничества, сказал Токаев.

- Президент представил ряд предложений для реализации в рамках ОТГ

Президент Казахстана представил ряд предложений для реализации в рамках ОТГ. Во-первых, считает Касым-Жомарт Токаев, в торгово-экономической сфере необходимо провести совместную работу по взаимному признанию электронных документов и цифровых подписей между странами-участницами Организации.

Во-вторых, космическая сфера – один из ключевых факторов, способствующих повышению конкурентоспособности тюркских государств, считает глава государства. «Наши страны обладают необходимым научным, технологическим и финансовым потенциалом для системного развития данного направления. Особенно необходимо расширять наше взаимодействие, реализуя совместные проекты в области спутниковой связи, навигации и мониторинга», - заявил глава государства.

Благодаря этому появится возможность укрепить технологическую независимость и повысить инновационный потенциал, подчеркнул он.

Токаев также предложил создать сеть центров искусственного интеллекта тюркских стран. «Предлагаю создать Сеть центров искусственного интеллекта тюркских стран. В Казахстане планируется открыть технологическое учебное заведение нового формата – Университет искусственного интеллекта. Мы готовы выделить специальные гранты для обучения граждан тюркских государств в этом высшем учебном заведении»,- заявил глава государства.

Астана считает целесообразным ежегодно организовывать научно-технологическую олимпиаду среди молодежи тюркских стран в области программирования, искусственного интеллекта и передовых цифровых технологий, отметил президент.

Финансовую поддержку в реализации этих инициатив мог бы оказать Тюркский инвестиционный фонд, считает он. «В этом году Фонд перешел к формату работы по конкретным проектам. Уставный капитал достиг 600 млн долларов. Его можно увеличить. Это стратегический ресурс, имеющий особое значение. Фонд должен функционировать полноценно. Призываю государства-члены оперативно реализовать эту задачу»,- подчеркнул Токаев.

Также глава государства предложил открыть совместный центр IT-хабов государств-членов Тюркского совета. «Центру можно присвоить наименование Turkic AI. Совместный хаб, который можно было бы разместить в центре Alem.ai, несомненно, будет способствовать продвижению наших общих интересов», - сказал казахстанский лидер.

Глава государства отметил, что в эпоху искусственного интеллекта и передовых технологий нельзя оставлять без внимания духовные и культурные ценности». «Сохранение и изучение богатого наследия тюркской цивилизации – это не только вопрос возрождения исторической памяти. Это важный фактор, отражающий нашу уникальную идентичность, единство и солидарность. В этой связи призываю поддержать предложение о проработке проекта Конвенции о сохранении наследия тюркской цивилизации», - заявил президент.

- Нужно ускорить создание цифровой платформы по истории и культуре тюркских народов

На основе искусственного интеллекта необходимо активизировать работу по созданию специальной Цифровой платформы, объединяющей материалы, касающиеся истории и культуры тюркских народов, заявил президент Казахстана.

«Этот проект должен быть выполнен в многоязычном формате. Тогда любой человек сможет в онлайн-режиме ознакомиться с богатым наследием тюркской цивилизации и изучить его. Казахстан готов предложить всесторонние цифровые решения по данным инициативам», - отметил он.

Сохранение исторического и культурного наследия тюркских государств и передача его будущим поколениям – наша общая обязанность, можно сказать, наш долг, заявил также президент. «Поэтому мною, учитывая роль Туркестана в нашей духовности, принято решение о создании в этом городе Центра тюркской цивилизации. В этом центре будут обеспечены условия для проведения братскими странами совместных научных исследований, реализации культурных проектов и образовательных программ. Также он будет способствовать укреплению нашего гуманитарного сотрудничества», - рассказал президент.

Кроме того, Казахстан планирует создать в Астане специальный центр, посвященный популяризации Степной цивилизации, в котором будут широко пропагандироваться история и культура степных народов, заявил Токаев, призвав государства – члены ОТГ поддержать этот проект и принять в нем активное участие.

- Необходимо сформировать общую терминологическую базу тюркских языков»

Глава государства отметил, что в эпоху технологического прогресса и гуманитарной интеграции необходимо сформировать общую терминологическую базу тюркских языков.

«Недавно Тюркская Академия издала восьмитомный терминологический словарь на английском, русском и тюркских языках. Эта работа будет способствовать унификации терминов и укреплению общего научного пространства. В связи с этим предлагаю создать Межгосударственную терминологическую комиссию, в которую войдут представители соответствующих учреждений и научные эксперты стран – участниц Совета»,- сказал он.

- Казахстан заинтересован во всестороннем развитии Организации тюркских государств.

Токаев подчеркнул, что ОТГ сегодня пользуется высоким доверием международного сообщества, ее авторитет крепнет. «В данном контексте хотел бы отметить, что Казахстан выразил поддержку российскому проекту «Алтай – колыбель тюркской цивилизации». Кроме того, мы выдвинули предложение о создании форума «Алтайская диалоговая площадка». Наша страна поддержала инициативу Турции по учреждению формата «Организация тюркских государств + (плюс)», направленного на расширение сферы сотрудничества», - напомнил глава государства.

«Считаю, что должны быть четкие критерии в отношении государств и организаций, изъявивших желание присоединиться к этому формату»,- отметил президент.

- Организация тюркских государств – это не геополитический проект

Глава государства также прокомментировал утверждения о том, что ОТГ - это военный альянс.

«В последнее время звучат мнения, характеризующие наше объединение как военный альянс. Очевидно, что те, кто высказывают подобные домыслы, преследуют недобрые цели и стремятся посеять раздор. Казахстан считает необходимым отвергнуть подобную позицию. Для нас укрепление единства тюркского мира – крайне важный и не терпящий отлагательств приоритет»,- заявил глава государства.

ОТГ – это не геополитический проект и не военная организация, а уникальная площадка, направленная на укрепление торгово-экономического, высокотехнологичного, цифрового и культурно-гуманитарного сотрудничества братских стран, подчеркнул президент.

Такая позиция является важным приоритетом для Казахстана, поскольку она, очевидно, эффективна с точки зрения национальных интересов.

Тюркский мир всегда должен хранить сплоченность, не отступать от намеченных целей и идти вперед вместе, подчеркнул глава государства, выразив уверенность в том, что сегодняшняя встреча еще больше укрепит единство стран ОТГ, связанных общими корнями и историей.