Президент Казахстана выступил на неформальной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана в Чолпон-Ате

Токаев: голос Центральной Азии на мировой арене звучит все громче и весомее Президент Казахстана выступил на неформальной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана в Чолпон-Ате

Роль Центральной Азии в глобальных процессах уверенно растет, голос региона звучит на мировой арене все громче и весомее.

Об этом президент Касым-Жомарт Токаев заявил на неформальной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана в Чолпон-Ате в пятницу, 31 июля.

Как сообщила пресс-служба Акорды, в начале выступления глава государства выразил признательность президенту Кыргызстану Садыру Жапарову за традиционно теплый прием и инициативу проведения неформальной встречи.

«Кыргызстан демонстрирует впечатляющие темпы роста. Мы искренне рады всем вашим достижениям. Благополучие Кыргызского государства – залог стабильности и устойчивого развития всей Центральной Азии», – заявил президент Казахстана.

По словам Касым-Жомарта Токаева, данная встреча – это хорошая возможность обсудить актуальные вопросы текущей повестки и определить дальнейшие приоритеты многостороннего партнерства. «Интенсивность контактов на всех уровнях наглядно подтверждает общее стремление наших государств к созидательному взаимодействию во имя благополучия наших братских народов и процветания всего региона. Большим достижением в этом плане стало завершение процедуры подписания Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в ХХI веке», - отметил президент.

Этот исторический документ, по его словам, знаменует новую веху в стратегическом партнерстве, формирует политический каркас регионального сотрудничества, основанного на взаимном доверии, уважении и ответственности за общее будущее наших братских народов.

Глава государства поблагодарил президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова за присоединение к Договору. «Полагаю, следующим этапом могла бы стать практическая реализация положений данного документа», - заявил Токаев, предложив разработать и в последующем принять План мероприятий с четкими ориентирами нашего долгосрочного взаимодействия, направленного на дальнейшее укрепление дружбы и добрососедства, упрочение торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

- Центральная Азия переживает самый успешный период в современной истории

Можно с уверенностью сказать, что благодаря укреплению взаимного доверия и последовательному развитию регионального сотрудничества Центральная Азия сейчас переживает самый успешный период в своей современной истории, убежден Касым-Жомарт Токаев.

Президент заявил, что присоединение Азербайджана в качестве полноправного участника Консультативных встреч ознаменовало собой новый этап в положительной эволюции данного формата. «Благодаря совместным усилиям создаются условия для еще большего углубления политического диалога, наращивания сотрудничества в сфере инвестиций, энергетике, промышленности, формирования единой транспортно-логистической системы», - сказал президент.

По его словам, на протяжении последних лет отмечается неуклонный рост внутрирегиональной торговли, расширяются деловые связи, создаются совместные предприятия, реализуются инвестиционные проекты, укрепляются гуманитарные контакты.

«Все эти позитивные результаты способствуют дальнейшему сближению наших братских народов и укреплению международного авторитета региона», – сказал глава государства.

- Роль Центральной Азии в глобальных процессах растет

Касым-Жомарт Токаев считает, что уверенно растет роль Центральной Азии в глобальных процессах, голос региона звучит на мировой арене все громче и весомее.

«Ярким подтверждением этому стало избрание Кыргызстана непостоянным членом Совета Безопасности ООН. Пользуясь случаем, поздравляю Президента Кыргызстана уважаемого Садыра Нургожоевича Жапарова и весь кыргызский народ с этим историческим достижением, – отметил президент Казахстана.

Глава государства сообщил, что все принципиальные вопросы взаимодействия стран региона были обстоятельно обсуждены на прошлогодней встрече в Ташкенте.

«Высказанные тогда инициативы, в том числе по институциональному развитию Консультативных встреч, сохраняют свою актуальность и требуют тесной совместной работы с целью их реализации. Казахстан привержен достигнутым договоренностям, нацелен на дальнейшее продвижение созидательных инициатив, направленных на укрепление уз дружбы, добрососедства и стратегического партнерства между нашими странами», - сказал Токаев.

Президент убежден, что общими усилиями можно добьиться еще больших положительных результатов на пути к общему прогрессу.

«В завершение хочу пожелать туркменским друзьям, братьям успехов в проведении предстоящих мероприятий в рамках формата Консультативных встреч, – подытожил свое выступление Касым-Жомарт Токаев.

В ходе заседания также выступили президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.​​​​​​​

