Бельгия входит в десятку ведущих инвесторов в экономику Казахстана с общим объемом прямых инвестиций 15 мрлд долларов за последние двадцать лет, - президент Казахстана

Токаев: Бельгия остается одним из ключевых партнеров Казахстана в ЕС Бельгия входит в десятку ведущих инвесторов в экономику Казахстана с общим объемом прямых инвестиций 15 мрлд долларов за последние двадцать лет, - президент Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Бельгии Барт де Вевер обсудили текущее состояние и перспективы казахско-бельгийского сотрудничества, уделив особое внимание укреплению политического диалога, развитию торгово-экономических и инвестиционных связей.



Как сообщает пресс-служба казахстанского государства, Токаев назвал Бельгию одним из ключевых партнеров Казахстана в Европейском Союзе.

По его словам, динамика экономического взаимодействия демонстрирует потенциал для дальнейшего роста. Бельгия входит в десятку ведущих инвесторов в экономику Казахстана с общим объемом прямых инвестиций 15 мрлд долларов за последние двадцать лет. Взаимная торговля также сохраняет тенденцию стабильного роста, превысив 580 млн долларов в прошлом году.

«В Казахстане успешно работают более 110 компаний с бельгийским капиталом, что отражает наше общее стремление к укреплению взаимовыгодного сотрудничества. Многие известные бельгийские компании расширяют свое присутствие в нашей стране», – подчеркнул Токаев.

В свою очередь премьер-министр Барт де Вевер отметил высокий уровень политического диалога между двумя странами, а также заявил о заинтересованности Бельгии в дальнейшем углублении двусторонних отношений и расширении стратегического партнерства.

Стороны рассмотрели возможности реализации совместных инвестиционных проектов в сферах транспорта и логистики, критически важных минералов, нефтехимии, сельского хозяйства, промышленности, цифровой трансформации, искусственного интеллекта и финансов.

Кроме того, были обсуждены перспективы взаимодействия в области науки и образования, включая развитие партнерства между университетами, исследовательскими центрами и технологическими компаниями.

Пользуясь случаем, Токаев передал слова приветствия Королю Бельгийцев Филиппу и Королеве Матильде.

Президент отметил, что придает исключительное значение предстоящему в этом году государственному визиту Короля Филиппа в Казахстан, который станет первым в истории двусторонних отношений.

Касым-Жомарт Токаев также пригласил Барта де Вевера посетить Казахстан с официальным визитом в удобное для него время. Приглашение было с благодарностью принято.

Стороны также обсудили актуальные вопросы региональной и международной повестки дня.