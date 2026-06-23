Токаев: Бельгия остается одним из ключевых партнеров Казахстана в ЕС

Olga Keskin
23 Июня 2026•Обновить: 23 Июня 2026
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Бельгии Барт де Вевер обсудили текущее состояние и перспективы казахско-бельгийского сотрудничества, уделив особое внимание укреплению политического диалога, развитию торгово-экономических и инвестиционных связей.
Как сообщает пресс-служба казахстанского государства, Токаев назвал Бельгию одним из ключевых партнеров Казахстана в Европейском Союзе.
По его словам, динамика экономического взаимодействия демонстрирует потенциал для дальнейшего роста. Бельгия входит в десятку ведущих инвесторов в экономику Казахстана с общим объемом прямых инвестиций 15 мрлд долларов за последние двадцать лет. Взаимная торговля также сохраняет тенденцию стабильного роста, превысив 580 млн долларов в прошлом году.
«В Казахстане успешно работают более 110 компаний с бельгийским капиталом, что отражает наше общее стремление к укреплению взаимовыгодного сотрудничества. Многие известные бельгийские компании расширяют свое присутствие в нашей стране», – подчеркнул Токаев.
В свою очередь премьер-министр Барт де Вевер отметил высокий уровень политического диалога между двумя странами, а также заявил о заинтересованности Бельгии в дальнейшем углублении двусторонних отношений и расширении стратегического партнерства.
Стороны рассмотрели возможности реализации совместных инвестиционных проектов в сферах транспорта и логистики, критически важных минералов, нефтехимии, сельского хозяйства, промышленности, цифровой трансформации, искусственного интеллекта и финансов.
Кроме того, были обсуждены перспективы взаимодействия в области науки и образования, включая развитие партнерства между университетами, исследовательскими центрами и технологическими компаниями.
Пользуясь случаем, Токаев передал слова приветствия Королю Бельгийцев Филиппу и Королеве Матильде.
Президент отметил, что придает исключительное значение предстоящему в этом году государственному визиту Короля Филиппа в Казахстан, который станет первым в истории двусторонних отношений.
Касым-Жомарт Токаев также пригласил Барта де Вевера посетить Казахстан с официальным визитом в удобное для него время. Приглашение было с благодарностью принято.
Стороны также обсудили актуальные вопросы региональной и международной повестки дня.