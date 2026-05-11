Тесты трех граждан Турции, находившихся на борту круизного лайнера, оказались негативными Они будут находиться на карантине в течение рекомендованного срока

Министерство здравоохранения Турции сообщило, что результаты тестов на хантавирус у последних трех граждан, находившихся на борту международного круизного лайнера, оказались отрицательными.

В заявлении министерства отмечается, что последние три гражданина, находившиеся на борту международного круизного лайнера, были доставлены в Турцию на санитарном самолете, после чего в их отношении начат процесс тщательного наблюдения и изоляции.

Согласно этой информации, как и у двух человек, ранее въехавших в страну, у этих лиц также были взяты необходимые пробы, и приводится следующая информация:

«Установлено, что результаты тестов у трех граждан оказались отрицательными, и они будут находиться на карантине в течение рекомендованного срока. Команды Министерства здравоохранения постоянно оценивают их клиническое состояние и внимательно следят за их здоровьем. В ходе наблюдений на данный момент у 5 человек не выявлено каких-либо клинических признаков или симптомов. Процесс тщательно и внимательно отслеживается нашим министерством».