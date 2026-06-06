Накануне у берегов Севастополя в западной части Крыма было атаковано турецкое рыболовецкое судно Duru 67

Тело погибшего рыбака и раненые доставлены в порт Инеболу после атаки в Черном море Накануне у берегов Севастополя в западной части Крыма было атаковано турецкое рыболовецкое судно Duru 67

Тело одного погибшего и четверо членов экипажа, получивших ранения в результате нападения на турецкое рыболовецкое судно в Черном море, доставлены в турецкий порт Инеболу.

Тело погибшего рыбака и пострадавших доставили на борт турецкого судна береговой охраны «TCSG-96» после атаки на шедшее под турецким флагом рыболовецкое судно Duru 67 у берегов Севастополя в западной части Крыма.

Первая медицинская помощь спасенным рыбака была оказана прямо на борту судна.

Затем тело погибшего и раненые были доставлены в порт Инеболу.

Пострадавших на машинах скорой помощи, ожидавших у командования береговой охраны, направили в Учебно-исследовательскую больницу Кастамону, а тело погибшего рыбака доставили в морг государственной больницы Инеболу.

Глава управления здравоохранения провинции Кастамону Февзи Явузйылмаз сообщил журналистам , что после инцидента при координации администрации губернатора была сформирована специальная группа.

По его словам, раненые получили травмы преимущественно от осколков.

«У двоих ранения относительно легкие, у еще двоих — более тяжелые. Первая помощь уже оказана, сейчас они находятся в больнице. В операции принимали участие 18 медицинских работников», - отметил Явузйылмаз.

Фото : Semih Yüksel/AA

Инцидент

Накануне у берегов Севастополя в западной части Крыма было атаковано турецкое рыболовное судно Duru 67. В результате нападения судно получило серьезные повреждения и затонуло.

Находившееся поблизости рыболовецкое судно Burak Kaya спасло пятерых раненых моряков. Во время транспортировки в направлении Инеболу один из тяжелораненых скончался.

После получения сигнала бедствия судно Береговой охраны Турции TCSG-96 вышло из порта Инеболу в 12:35 с медицинской группой из 19 специалистов, включая четырех врачей, а также сотрудников UMKE, медсестер и вспомогательный медицинский персонал. В 19:20 судно достигло рыболовецкого судна Burak Kaya в северной части турецкой зоны поиска и спасения, примерно в 115 морских милях от порта Инеболу.