В церемонии в Ан-Наджафе примут участие представители иракского руководства, политические деятели и президент Ирана Масуд Пезешкиан

Тело Али Хаменеи доставили в иракский Ан-Наджаф для церемонии прощания В церемонии в Ан-Наджафе примут участие представители иракского руководства, политические деятели и президент Ирана Масуд Пезешкиан

Самолет, перевозивший тело бывшего лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, погибшего в результате американо-израильского удара, приземлился в Международном аэропорту Наджафа в Ираке.

Тело Хаменеи встретили многочисленные официальные лица Ирака, среди которых был премьер-министр Ирака Али аз-Зейди.

В официальной церемонии прощания, которая состоится вечером в Ан-Наджафе, примут участие премьер-министр Ирака, высокопоставленные государственные чиновники, а также лидеры и представители политических партий.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан ранее прибыл в Ан-Наджаф вместе с иранской делегацией для участия в церемонии.

Завтра тело Хаменеи будет доставлено в иракский город Кербела для проведения следующей церемонии прощания. После мероприятия в Кербеле тело будет возвращено в Иран.

Последняя церемония прощания с иранским лидером состоится 9 июля в Мешхеде, где его похоронят в мавзолее Имама Резы.