Тело Али Хаменеи доставили в иракский Ан-Наджаф для церемонии прощания

Haydar Karaalp, Elmira Ekberova
08 Июля 2026•Обновить: 08 Июля 2026
Самолет, перевозивший тело бывшего лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, погибшего в результате американо-израильского удара, приземлился в Международном аэропорту Наджафа в Ираке.
Тело Хаменеи встретили многочисленные официальные лица Ирака, среди которых был премьер-министр Ирака Али аз-Зейди.
В официальной церемонии прощания, которая состоится вечером в Ан-Наджафе, примут участие премьер-министр Ирака, высокопоставленные государственные чиновники, а также лидеры и представители политических партий.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан ранее прибыл в Ан-Наджаф вместе с иранской делегацией для участия в церемонии.
Завтра тело Хаменеи будет доставлено в иракский город Кербела для проведения следующей церемонии прощания. После мероприятия в Кербеле тело будет возвращено в Иран.
Последняя церемония прощания с иранским лидером состоится 9 июля в Мешхеде, где его похоронят в мавзолее Имама Резы.