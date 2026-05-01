Тегеран проинформировал Баку о мирных инициативах Ирана

Abdulrahman Yusupov, Ekip
01 Май 2026•Обновить: 01 Май 2026
В пятницу, 1 мая состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Ирана Сейедом Аббасом Аракчи.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Азербайджана.
В ходе телефонного разговора обсуждались азербайджано-иранские двусторонние связи, а также текущая ситуация в регионе.
Согласно сообщению, Сейед Аббас Аракчи проинформировал о последних мирных инициативах Ирана и позиции по прекращению состояния войны в регионе.
Стороны подчеркнули важность усилий в направлении обеспечения стабильности и безопасности в регионе, а также снижения напряженности.
В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по другим региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.