Тегеран проинформировал Баку о мирных инициативах Ирана Состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и Ирана

В пятницу, 1 мая состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Ирана Сейедом Аббасом Аракчи.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Азербайджана.

В ходе телефонного разговора обсуждались азербайджано-иранские двусторонние связи, а также текущая ситуация в регионе.

Согласно сообщению, Сейед Аббас Аракчи проинформировал о последних мирных инициативах Ирана и позиции по прекращению состояния войны в регионе.

Стороны подчеркнули важность усилий в направлении обеспечения стабильности и безопасности в регионе, а также снижения напряженности.

В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по другим региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.