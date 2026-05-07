Тегеран опроверг обвинения в атаке на южнокорейский нефтяной танкер в Ормузском проливе

Иран официально опроверг утверждения о том, что иранские ВС атаковали принадлежащий Южной Корее нефтяной танкер в Ормузском проливе.

«Мы решительно отвергаем и опровергаем любые утверждения о причастности Вооруженных сил Ирана к инциденту с повреждением судна под южнокорейским флагом в Ормузском проливе», - заявили в посольстве Ирана в Сеуле.

В дипмиссии напомнили, что в связи с действиями США условия обеспечения безопасности морского судоходства в Ормузском проливе изменились.

В этой связи подчеркивается необходимость для всех проходящих через регион судов соблюдать установленные правила и действовать в координации с иранскими властями.

В посольстве добавили, что в случае несоблюдения этих требований ответственность за возможные инциденты будет нести соответствующая сторона.

Четвертого мая южнокорейское грузовое судно «HMM Namu» было поражено неизвестным объектом в Ормузском проливе. После этого появились утверждения, что атака была совершена Ираном, который контролирует этот стратегически важный водный путь.