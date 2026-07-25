В иранском внешнеполитическом ведомстве предупредили, что Тегеран «оставляет за собой право на ответные действия»

Тегеран обвинил Украину в нападении на иранское торговое судно в Каспийском море В иранском внешнеполитическом ведомстве предупредили, что Тегеран «оставляет за собой право на ответные действия»

Украина совершила военное нападение на иранское торговое судно в Каспийском море, в результате чего погиб член экипажа.Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Исламской республики..

«МИД Ирана решительно осуждает нападение Украины на иранское торговое судно в Каспийском море утром в субботу, 25 июля. В результате атаки на судне произошел взрыв, из-за которого один моряк погиб и еще один получил ранения. Эта атака является нарушением статьи 2 пункта 4 Устава ООН и актом агрессии, который может еще больше разжечь пламя войны», - говорится в заявлении.

В МИД Ирана подчеркнули, что республика не вмешивалась в российско-украинский конфликт, и призвали Совет Безопасности ООН, европейские страны и международное сообщество дать оценку произошедшему и «привлечь украинские власти к ответственности за этот преступный и провокационный акт».

В иранском внешнеполитическом ведомстве предупредили, что Тегеран «оставляет за собой право на ответные действия".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские силы поразили в Каспийском море суда, задействованные в транспортировке военных грузов из Ирана в Россию, а также российский военный корабль.